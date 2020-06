हरखला सह्याद्री, आनंदली कृष्णा... प्रांगणी त्यांच्या फुलांचा वर्षाव

कऱ्हाड (जि. सातारा) : उंब्रज येथील रहिवासी असणाऱ्या 29 वर्षीय महिला मुंबई पोलिस दलात अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सेवेत असतानाच त्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यावेळी त्यांना उपचारासाठी येथील कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. यशस्वी उपचारामुळे त्यांनी कोरोनावर मात करून त्या घरी परतल्या आहेत. त्यांच्यासह वानरवाडी येथील 25 वर्षीय युवक, 25 वर्षीय महिला, सदुवर्पेवाडी-सळवे-पाटण येथील 30 वर्षीय महिला आणि नवारस्ता-पाटण येथील 12 वर्षीय मुलगी या पाच जणांना टाळ्यांच्या गजरात डिस्चार्ज मिळाला. यावेळी पोलिस उपनिरीक्षक दीपज्योती पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक शुभांगी जमदाडे, कृष्णा अभिमत विद्यापीठातील भक्ती जोशी, मेघा पाटील, गोपालकृष्ण जोशी, वरद जंबगी यांच्या हस्ते कोरोनामुक्त रुग्णांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार झाला. यावेळी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक ए. वाय. क्षीरसागर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, कृष्णा विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव एस. ए. माशाळकर, डॉ. संजय पाटील, डॉ. व्ही. सी. पाटील, डॉ. एस. आर. पाटील, रोहिणी बाबर यांच्यासह हॉस्पिटलचे कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, सह्याद्री हॉस्पिटल येथून एका कोरोनामुक्त रुग्णाला आज डिस्चार्ज मिळाला. तसेच कोरोनाची सामान्य लक्षणे असणाऱ्या तीन बाधित रुग्णांना पार्ले येथील कोरोना केअर सेंटरला स्थलांतरित केले. यामध्ये पाटण तालुक्‍यातील सदुवर्पेवाडी येथील 32 वर्षीय पुरुषाला आज डिस्चार्ज मिळाला तर सातारा तालुक्‍यातील 44 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय पुरुष तसेच वाई तालुक्‍यातील 42 वर्षीय महिलेला पार्ले येथील कोरोना केअर सेंटरला स्थलांतरित केले. "कृष्णा'च्या नैतिक आधारमुळे लढण्याचे बळ

कोरोनाची बाधा झाल्यावर सर्वांनाच खूप मोठा मानसिक धक्का बसतो. मलाही अशाच मानसिक अवस्थेतून जावे लागले. मात्र, कृष्णा हॉस्पिटलमधील सर्वच डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या नैतिक आधारामुळे तसेच विशेष काळजी घेतल्यामुळे माझ्यासह अनेकजण कोरोनावर मात करून बरे होऊ शकले, अशी प्रतिक्रिया कोरोनामुक्त महिला पोलिस अधिकाऱ्याने यावेळी दिली.



