सातारा : जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची (Tushar Doshi transfer reason Satara) सांगलीचे पोलिस अधीक्षक म्हणून बदली झाली, तर पुण्याचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांना साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून पदभार देण्यात आला आहे..जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या गोंधळाला अधीक्षक दोशी जबाबदार असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून विधानसभा व विधान परिषदेत करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून अधीक्षक दोशी यांची बदली होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती..अखेरीस त्यांच्या बदलीचे आदेश निघाले. त्यांना सांगलीच्या पोलिस अधीक्षकपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. दरम्यान, दोशी यांच्या जागी निखिल पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. पिंगळे हे २०१४ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत सहाय्यक पोलिस अधीक्षक व पोलिस उपअधीक्षक म्हणून काम करत अनुभव मिळवला. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती लातूर जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून झाली..या काळात जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि कायदा- सुव्यवस्था राखण्यात त्यांनी कामगिरी बजावली. लातूरनंतर त्यांची बदली गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून झाली. नक्षलग्रस्त भागात काम करताना त्यांनी पोलिस यंत्रणा बळकट करण्यावर भर दिला..गडचिरोली येथे कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांची बदली पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयात गुन्हे शाखेचे उपायुक्त म्हणून झाली. या पदावर काम करताना अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगार टोळ्यांवर कारवाई आणि गुन्हे उघडकीस आणण्यात त्यांनी नेतृत्व केले. आज साताऱ्याचे अधीक्षक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकपदी नियुक्ती झाल्याने जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखणे, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आणि पोलिस प्रशासन अधिक सक्षम करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी कठोर कारवाई व प्रभावी पोलिसिंगवर भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..एलसीबीचा चार्ज विश्वजित घोडकेंकडेपोलिस अधीक्षक दोशी यांची बदली होण्यापूर्वी त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्याअंतर्गत बदल्या केल्या आहेत. त्यामध्ये स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (एलसीबी) निरीक्षक अरुण देवकर यांची मुख्यालयात उपअधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातून बदलून आलेले निरीक्षक विश्वजित घोडके यांच्याकडे एलसीबीची जबाबदारी देण्यात आली आहे..शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांच्याकडे सातारा शहर पोलिस ठाण्याचा पदभार देण्यात आला आहे. सायबर पोलिस ठाण्याचे संग्राम शेवाळे यांना शाहूपुरी, फलटण ग्रामीणचे विलास जगताप यांना सायबर पोलिस ठाणे, तर जिल्हा विशेष शाखेचे निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांना फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याचा पदभार देण्यात आला आहे.