महाबळेश्वर (जि. सातारा) : अनलॉक चारनुसार राज्य शासनाने हॉटेल व्यावसायिकांना जे नियम व अटी लागू केल्या आहेत, त्यांचे पालन करून हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यास हरकत नाही, अशी माहिती प्रांताधिकारी संगीता राजापूरकर- चौगुले यांनी दिली. अनलॉक चार लागू करण्यात आलेला असला, तरी पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. त्यामुळे येथील वन विभागाच्या हिरडा विश्रामगृहावर प्रांताधिकारी चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली हॉटेल व्यावसायिकांची बैठक घेण्यात आली. त्यात त्या बोलत होत्या. या बैठकीस तहसीलदार सुषमा चौधरी- पाटील, महाबळेश्वर पालिकेच्या मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील, पाचगणी पालिकेचे मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांच्यासह महाबळेश्वर व पाचगणी येथील हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित होते. या बैठकीत पर्यटकांचे ऑनलाइन आरक्षण करावे, आलेल्या पर्यटकांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र घ्यावे, आलेल्या सर्व पर्यटकांची माहिती ऑनलाइन प्रशासनास कळवली पाहिजे, हॉटेलमधील नोकरांची कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक आहे, पर्यटकांना खोली देण्यापूर्वी व पर्यटक गेल्यानंतर खोलीमध्ये औषध फवारणी करण्यात आली पाहिजे, तसेच हॉटेल व परिसरात दोन वेळा फवारणी करणे आवश्‍यक आहे. येणाऱ्या पर्यटकांची थर्मामीटर व ऑक्‍सिमीटरने तपासणी केल्यानंतरच त्यांना प्रवेश द्यावा, पर्यटकांना व हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मास्क व हातमोजे यांचा वापर करणे आवश्‍यक आहे. वापरलेले हात मोजे व मास्क हा वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट त्याच पद्धतीने लावली गेली पाहिजे. यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांनी मध्यवर्ती ठिकाणी असा कचरा गोळा करून त्याची एकत्र विल्हेवाट लावण्याचा हॉटेल संघटनेने प्रयत्न करावा. पर्यटकांमध्ये जर कोरोनाची लक्षणे दिसत असतील तर अशा पर्यटकांची माहिती प्रशासनास देणे आवश्‍यक आहे, तसेच अशा पर्यटकांना उपचारासाठी येथील कोरोना केअर सेंटरमध्ये भरती करणे आवश्‍यक आहे किंवा त्यांची हॉटेलमध्ये स्वतंत्र सोय केली पाहिजे. हॉटेलमधील कॉन्फरन्स हॉल बंदच राहतील; परंतु जर त्याचा वापर केवळ 15 लोक करणार असतील तर अशा वेळी हॉल सुरू करता येईल. स्वीमिंग पूल व बार हे बंद राहतील. आलेल्या पर्यटकांची येथे येण्यापूर्वी 15 दिवसांच्या प्रवासाची माहिती घेतली गेली पाहिजे. हॉटेलमधील सर्वांनी शारीरिक अंतर राखून काम केले पाहिजे, तसेच समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने रोज नियमित पर्यटक व कर्मचाऱ्यांची माहिती ई-मेलद्वारे तहसीलदारांकडे देणे बंधनकारक असल्याचे प्रांताधिकारी चौगुले यांनी सांगितले. हॉटेल व्यावसायिकांनी आपल्या शंकाही प्रांताधिकारी चौगुले यांना विचारल्या. या शंकाचे निरसन प्रांताधिकारी चौगुले यांनी व तहसीलदार चौधरी-पाटील यांनी केले. या बैठकीस तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजित कदम, पोलिस निरीक्षक बी. ए. कोंडुभैरी, पाचगणीचे सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश पवार यांच्यासह महाबळेश्वर व पाचगणी येथील हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित होते. संपादन : पांडुरंग बर्गे



