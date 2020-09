आसूसह परिसरात ऊस, बाजरीची हानी, शेतकरी पूरता हवालदिल

आसू (जि. सातारा) : गेली दोन दिवस वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आसू परिसरातील आडसाली उसासह बाजरी पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कोरोनाच्या संकटातून शेतकरी सावरत असताना हातातोंडाला आलेली ही पीक भुईसपाट झाल्याने शेतकरी पूरता हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. फलटण तालुका तसा रब्बी हंगामाचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र, बदललेला निसर्ग, हवामान आणि कमीजास्त होत असलेल्या पावसामुळे तालुक्‍यात रब्बीबरोबरच खरिपात बाजरी, मका यांसारखी पिके घेतली जातात. याशिवाय उसाचे पारंपरिक पीकही मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. मे आणि जूनमध्ये झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे निर्माण झालेला उपलब्ध पाणीसाठा, तसेच नीरा उजवा कालव्यातून मिळालेले पाण्यामुळे खरिपातील बाजरी, मका यांसारख्या पिकांसह उसाचे पीकही जोमदार आले असताना गेल्या दोन दिवसांतील वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसाने आसू परिसरातील पवारवाडी, गोखळी, ढवळेवाडी, शिंदेनगर, मुंजवडी, हणमंतवाडी, खटकेवस्ती भागातील उसासह बाजरी, मका, भाजीपाल्याची हातातोंडाला आलेली पिके जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. जोमदार आलेली उभी पिके भुईसपाट झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा स्थितीत नुकसान झालेल्या पिकांचे त्वरित पंचनामे करून संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तलाठी व कृषी सहायकांशी संपर्क साधा दरम्यान, तहसीलदार आर. सी. पाटील यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून, तालुक्‍याच्या सर्व मंडलांतील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या गावचे तलाठी व कृषी सहायकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आसू येथील बळिराजा कृषी विज्ञान मंडळाच्या शिवाजीराव शेडगे यांनी केले आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Sugarcane Millet Loss In The Area Including Asu Farmers Are Worried