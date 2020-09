भुईंज (जि. सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावर असलेल्या गावानजीक महामार्ग ओलांडण्यासाठी ठिकठिकाणी भुयारीमार्ग बांधण्यात आले आहेत. मात्र, ते बांधताना सखल भागांची परिस्थिती न पाहता बांधल्याने पावसाळ्यात तेथे पाणी साठून "स्विमिंग टॅंक' तयार होत आहेत. परिणामी तेथील महिला व नागरिकांना अक्षरक्षः घाण पाण्यातून ये-जा करावी लागत आहे. तर दरवर्षी येणाऱ्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठून हे भुयारी मार्ग पाण्याखाली जात असल्याने त्या गावांतील नागरिकांचा रहदारीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. वाई तालुक्‍याच्या हद्दीतील वेळे, कवठे, अनवडी, बदेवाडी आणि आनेवाडी येथे असे भुयारी मार्ग आहेत. सहापदरीकरणात लोकांना महामार्ग ओलांडता यावा, यासाठी भुयारी मार्गाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी काही ठिकाणी त्याची आवश्‍यकता नसल्याची बाब समोर ठेवून महामार्ग प्राधिकरणाने काम दामटले. मात्र, त्या ठिकाणी अपघातांची संख्या वाढून अनेकजण जायबंदी तर काहींनी मृत्यू पत्करावा लागल्याने जनप्रक्षोभ उसळून लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव भुयारी मार्गांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, ती करताना महामार्गावरील रस्त्याचा उतार किंवा पावसाच्या पाण्याचा निचरा कसा होईल, या परिस्थितीचे कोणतेही सोपस्कार न पाहता ही कामे उरकण्यात आली आहेत. परिणामी या चुकीच्या बांधकामांमुळे सखल भाग निर्माण होऊन पाणी साठत आहे. याबाबत स्थायिक नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रारी करूनही यात कसलीही डागडुजी, दुरुस्ती होताना दिसत नाही. दररोज हजारो गावकऱ्यांना या घाण पाण्यातून वाट काढत जावे लागत आहे. तेथून चुकून एखाद्या खड्ड्यात महिला किंवा एखादा दुचाकीस्वार पडला तर बुडून अपघात होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास भुयारी मार्गांत साचलेल्या पाण्याचा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या त्रासातून या परिसरातील नागरिकांची आणि या रस्त्याने ये-जा करणाऱ्यांची या "स्विमिंग टॅंक'च्या कचाट्यातून सुटका करावी, अशी ग्रामस्थांची आग्रही मागणी आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे



