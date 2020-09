मोफत फळरोपे घेऊन जा आणि लावून फळे चाखा!, अधिक माहितीसाठी वाचा

सातारा : खुश खबर... खुश खबर...मोफत फळरोपे घेऊन जा...आणि आपले शेत, बांध, घराजवळ, परसदार कोठेही लावा आणि फळे चाखा, अशी छान योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाकडून सुरू आहे. त्यासाठी एकच अट आहे ती म्हणजे तुम्ही 2017 नंतर जन्मलेल्या मुलीचे पालक हवे आहात. दिवसेंदिवस ऱ्हास होत चाललेली वनसंपदा व मुलींचा घटणारा जन्मदर हा समस्त समाजाला भेडसावणारा ज्वलंत प्रश्न आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाने हे दोन्ही प्रश्‍न डोळ्यासमोर ठेवून "कन्या वन समृद्धी योजना' सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबात 2017 नंतर मुलीचा जन्म झालेला असेल, त्या कुटुंबाला विविध प्रकारची दहा फळरोपे मोफत दिली जातात. मुलींचा जन्मदर वाढावा, गावाच्या परिसरामध्ये वनसंपदा वाढावी, सर्व नागरिकांमध्ये पर्यावरणप्रेम वाढावे, यासाठी ही योजना 2017 पासून सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत आणि गावच्या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. सोनगाव तर्फ सातारा येथे 2017 पासून 48 मुलींचा जन्म झाला आहे. त्या मुलींच्या पालकांना नुकतीच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने आणि सोनगाव ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्रत्येकी दहा फळरोपांचे वाटप करण्यात आले. या वेळी वनीकरण विभागाच्या वतीने वनरक्षक डी. ए. कदम यांनी कन्या वनसमृद्धी योजनेची माहिती सविस्तर दिली. या वेळी सरपंच पांडुरंग नावडकर, आशा स्वयंसेविका हेमलता नावडकर, मीना देशमुख, वन विभागाचे डी. ए. कदम, वनरक्षक एस. बी. खामकर, एस. एम. जाधव, ग्रामस्थ रामचंद्र नावडकर, सुनील नावडकर, शिवराम नावडकर, अमोल नावडकर उपस्थित होते. सामाजिक वनीकरण कार्यालयात संपर्क करा कन्या वनसमृध्दी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 2017 नंतर मुलीला जन्म दिलेल्या पालकांनी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या आपापल्या तालुका कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने सातारा विभागीय वन अधिकारी धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी केले आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

