वंदनगडावर मावळ्यांकडून चोर दरवाजा खुला, दोन वर्षांचे श्रमदान अखेर सार्थकी

सातारा (जि. सातारा) : "चला रक्षू दुर्ग, बनवू महाराष्ट्र स्वर्ग' हे ब्रीद घेऊन दुर्गसंवर्धनाचे कार्य करणाऱ्या शिववंदनेश्वर प्रतिष्ठानच्या मावळ्यांनी ऐतिहासिक वंदनगडावरील चोर दरवाजा खुला केला. गेल्या दोन वर्षांतील मावळ्यांचे श्रमदान अखेर सार्थकी ठरले. लॉकडाउनच्या काळाचीही त्यासाठी साथ लाभली. चंदन अन्‌ वंदनगड हे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध किल्ले. इतिहासाच्या वैभवाचे हे साक्षीदार. दोन्हीही किल्ल्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यापैकी वंदनगड हा वाई तालुक्‍यातील किल्ला. आजही अनेक ऐतिहासिक वस्तू इथे पाहावयास मिळतात. इतिहासाचा हा अमूल्य ठेवा जतन करण्याच्या दृष्टीने परिसरातील युवक सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. विविध संस्थांच्या माध्यमातून हे युवक कार्यरत आहेत. त्यापैकीच शिववंदनेश्वर प्रतिष्ठान ही एक संस्था. परिसरातील किकली, जांब, देऊर, शिवथर, मालगाव आदी गावांतील युवकांचा या प्रतिष्ठानमध्ये समावेश आहे. सातारा, वाई, कोरेगाव तालुक्‍यांतील आणखीही काही युवक या प्रतिष्ठानचे सदस्य आहेत. गेली दोन वर्षे हे युवक वंदनगडावर श्रमदानाची मोहीम राबवित असतात. महिन्यातील दर रविवारी सर्वजण एकत्र येतात. सकाळी सात ते सायंकाळी पाच या वेळेत ते किल्ल्यावर श्रमदान करतात. या युवकांनी गेल्या आठवड्यात किल्ल्यावरील चोर दरवाजा पूर्णतः खुला करण्यात यश मिळविले. किल्ल्याच्या दक्षिण दिशेला असलेले हे प्रवेशद्वार चोर दरवाजा या नावाने ओळखले जात असे. आणीबाणीच्या वेळी किल्ल्यावरून निसटून जाण्यासाठीही या द्वाराचा उपयोग होत असे. जेव्हा किल्ल्यावर युद्धाचे संकट उद्‌भवत असे, त्यावेळी या द्वारातून खालील गावात किंवा इतरत्र जाण्यासाठीही हे द्वार महत्त्वपूर्ण ठरत असे. हे द्वार यापूर्वी पूर्णतः बुजलेले होते. प्रतिष्ठानच्या युवकांनी मोठ्या मेहनतीने, चिकाटीने हे द्वार मोकळे केले. या युवकांनी अन्य संस्थांच्या सहकार्याने यापूर्वी किल्ल्यावर असलेल्या भवानी अन्‌ कुशावर्त या दोन तळ्यांतील गाळही काढला आहे. त्यांच्या या मेहनतीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. ""किल्ल्यावरील चोर दरवाजा मोकळा करण्यात आल्याचा विलक्षण आनंद वाटतो. युवकांची मेहनत सार्थ ठरल्याचेही समाधान वाटते. येत्या काळात किल्ल्यावरील अन्य वास्तूंची डागडुजी करण्याचा युवकांचा मानस आहे.'' -संकेत बाबर-किकलीकर,

दुर्ग संवर्धक, शिववंदनेश्वर प्रतिष्ठान



Web Title: Satara The thief's Door Was Opened By The Youth At Vandangada