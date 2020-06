सातारा शहरात तीन तर, तालुक्यात दोन नवे कंटेनमेंट झोन

सातारा : कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होणे व नव्याने रुग्ण सापडल्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला यांनी सातारा शहरात तीन व तालुक्‍यात दोन असे एकूण पाच कंटेनमेंट झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र) नव्याने तयार केले आहेत, तर तालुक्‍यातील एक कंटेनमेंट झोन कमी केला आहे.

सातारा शहरामध्ये शाहूनगर, शाहूपुरी व मंगळवार पेठ परिसरात कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे या परिसरात खबरदारी घेणे आवश्‍यक बनले आहे. त्यामुळे श्री. मुल्ला यांनी शहरात शाहूनगर, मंगळवार पेठ, शाहूपुरी असे तीन कंटेनमेंट झोन तयार केले आहेत. शाहूनगर दत्त कॉलनी झोनच्या पूर्वेला शेजवळ घर ते संजीवनी क्‍लिनिक, पश्‍चिमेस कदम, साळुंखे घर, उत्तरेला स्वप्नांकुर घर ते शेजवळ घर, तर दक्षिणेला संजीवनी क्‍लिनिक ते श्री घर अशा चतु:सिमा आहेत. मंगळवार पेठेत होलार समाजमंदिर परिसरात झोन तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या पूर्वेला माळी घर ते कदम घर, पश्‍चिमेस दत्त मंदिर ते लक्ष्मण आवटे घर, उत्तरेला कदम घर ते माळी घर, दक्षिणेला कदम घर ते माळी घर अशा सीमा आहेत. शाहूपुरीमध्ये निसर्ग कॉलनीमध्ये झोन तयार करण्यात आला आहे. पूर्वेस सार्वजनिक ओढा, पश्‍चिमेस चिंतामणी अपार्टमेंट, उत्तरेला सातारा- लोणंद रस्ता व दक्षिणेला संभाजी रसाळ यांचे घर अशा सीमा आहेत. सातारा तालुक्‍यात राजापूर व वर्ये येथे कंटेनमेंट झोन आहेत. राजपूरमध्ये पूर्वेस तात्याबा साळुंखे घर, पश्‍चिमेला सीताराम साळुंखे घर, उत्तरेला बोरणे-वावदरे रस्ता व दक्षिणेला जगन्नाथ साळुंखे घर अशा याच्या सीमा आहेत. वर्ये येथे पूर्वेस हणमंत जगताप यांचे घर, पश्‍चिमेस जुना महामार्ग, उत्तरेला एस. बी. ट्रेडर्स किराणा, तर दक्षिणेला शौकत मुलाणी अशा सीमा आहेत. या परिसरच्या हद्दी सील केल्या जाणार आहेत, तसेच तेथे अत्यावश्‍यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी वगळता अन्य नागरिकांना प्रवेश करण्यास व बाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याठिकाणी केवळ अत्यावश्‍यक सेवा घरपोच देण्याची व्यवस्था तयार करण्यात येणार आहे, तसेच या परिसरातील सर्व नागरिकांनी आरोग्य सेतू ऍप डाउनलोड करावे, असे आवाहन श्री. मुल्ला यांनी केले आहे. दरम्यान, तालुक्‍यातील खडगाव येथील एका रहिवासी कोरोना बाधित आढळला होता. त्यामुळे या गावात कंटेनमेंट झोन जाहीर करण्यात आला होता. आज तेथील निर्बंध शिथिल करण्यात आले.

