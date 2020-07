बिनपगारी फूल अधिकारी..! ग्रामपंचायतींच्या कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सची अवस्था!

वाई (जि. सातारा) : कोरोना प्रादुर्भाव काळातही ग्रामपंचायतस्तरावर आपले सरकार सेवा अंतर्गत कार्यरत केंद्रचालक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) हे ग्रामपंचायत स्तरावर कोरोना योद्धा म्हणून आपल्या जिवाची बाजी लावत आपली जबाबदारी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून चोखपणे पार पाडत आहेत; परंतु त्यांना मागील चार महिन्यांपासून पगार नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना वाई तालुका संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष श्रीराम पोतदार यांनी निवेदन दिले. या वेळी आमदार मकरंद पाटीलही उपस्थित होते. अनेक वर्षांपासून केंद्रचालकांची वेळेत पगार व आयटी महामंडळात समावेश याविषयांची मागणी आहे; परंतु सन 2011 पासून कार्यरत असलेल्या या केंद्रचालकांच्या मागण्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळे गेली दहा वर्षे कार्यरत असणारा हा वर्ग हवालदिल आहे. त्यांच्या मागण्या तत्काळ सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही देसाई यांनी या वेळी दिला. या वेळी गटविकास अधिकार उदयकुमार कुसुरकर, शिवसेनेचे तालुका उपाध्यक्ष विवेक भोसले, केंद्रचालक उदय गायकवाड, प्रमोद देवडे, राहुल शिंदे उपस्थित होते. ग्रामपंचायत केंद्रचालकांचा महिना सहा हजार पगार असून, हा पगारही चार- चार महिने होत नाही. त्यातच शासनाची इतर योजनांची कामे सतत करावी लागत असल्याने केंद्रचालकांची अवस्था "बिनपगारी फूल अधिकारी' अशी झाली आहे. आठ दिवसांत सर्व थकीत पगार न मिळाल्यास जिल्हास्तरावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा श्री. पोतदार यांनी दिला आहे. सन 2017 मधील पाच महिन्यांचे आणि आताचे उदरनिर्वाहासाठी तातडीने पगार द्या एप्रिल ते जून 2020 असा एकूण आठ महिन्यांचा पगार मिळाला नसून, उदरनिर्वाहासाठी तातडीने पगार द्यावा, अशी मागणी बोपर्डी ग्रामपंचायतीचे केंद्रचालक राहुल शिंदे यांनी केली आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara Time Of Starvation Due To Non Payment Of Computer Operators Of Gram Panchayats