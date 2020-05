वाधवानांनंतर आता "या' धनिकाला कोणाचा वरदहस्त

महाबळेश्‍वर (जि. सातारा) : राज्यात लॉकडाउन असतानाही मुंबईवरून येथे अलिशान बंगल्यांमध्ये हवापालटासाठी आलेले धनिक निसर्गाचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. अशातच लॉकडाउन असताना विल्सन पॉइंटवर घोडसवारी करताना एक नऊ वर्षांचा मुलगा व घोडेवाला हे घोडयावरून पडून जखमी झाले. या प्रकरणाकडे वन विभाग व पोलिस खात्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उलट सुलट चर्चा शहरात सुरू आहे. देशात लॉकडाउन सुरू आहे. विनाकारण कोणीही बाहेर पडू नये, अशा प्रशासनाच्या सक्त सुचना आहेत. परंतु तरीही काही महाभाग येथील निसर्गाचा आनंद लुटण्याचा मोह आवरू शकत नाहीत. येथील विल्सन पॉइंटवर काही धनिकांचे बंगले आहेत. या बंगल्यात गेली अनेक दिवसांपासुन धनिकांचे कुटूंब रहात आहेत. या धनिकांच्या मुलासाठी काही दिवस घोडेसवारीची सोय करण्यात आली होती. गेली तीन ते चार दिवस दोन घोडे या मुलांच्या मनोरंजनासाठी विल्सन पॉइंर्टवर येत होती. सायंकाळी या बंगल्यातील धनिकांची लहान मुले घोड सवारीचा आनंद लुटत होती. परंतु दोन दिवसांपुर्वी घोडे मालकाने लहान मुलाला घोडयावर बसविले. तो स्वतःही त्या घोडयावर बसला. दोघांना घेवून तो घोडा भरधाव धावत होता. अलिकडेच येथे वन विभागाने डांबरीरस्ता तयार केला आहे. या डांबरावरून घोडयाचे पुढील दोन्ही पाय घसरले व घोडयावर असलेले धनिकाचा लहान मुलगा व घोडेस्वार हा गंभीर जखमी झाला. याच पॉइंटवर काही जण इव्हिनिंग वॉकसाठी आले होते. ते घटनास्थळाकडे धावले व त्यांनी दोघांना रूग्णालयात दाखल करण्यासाठी मदत केली. येथील ग्रामीण रुग्णालयात या दोघांवर उपचार करून त्यांना सोडण्यात आले. परंतु पोलिसांना या प्रकरणाची खबर करण्यात आली की नाही या बाबत काही समजले नाही. तसेच हे प्रकरण वन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या एका प्रसिध्द पॉइंटवर घडल्याने वन विभागाने या प्रकरणाची दखल घेणे आवश्‍यक होते. परंतु गेली दोन दिवसात या बाबत वन विभागानेही कोणावरही कारवाई केली नाही. पोलिस विभाग व वन विभागाने घेतलेल्या भुमिकेमुळे शहरात संभ्रम वातावरण असुन या प्रकरणाची उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.



Web Title: Satara Two Horse Riders Injured At Wilson Point In Mahabaleshwar