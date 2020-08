जावळीतील भावांचे अनोखे रक्षाबंधन... बहिणीच्या आठवणीसाठी लावली 100 रोपे

केळघर (जि. सातारा) : यंदा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे सगळ्या सणांवर मर्यादा आल्या आहेत. कोरोनामुळे बहीण- भावांचाही हिरमोड झाला. मात्र, जावळी तालुक्‍यातील वाळंजवाडी गावात अनोखे रक्षाबंधन साजरे करण्यात आले. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने बहिणींची आठवण राहावी, म्हणून या गावातील जवळपास 50 युवकांनी गावाच्या राखीव क्षेत्रात 100 हून अधिक झाडे लावली आहेत. रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश दिला आहे. रक्षाबंधन हा सण म्हणजे बहिण व भावाच्या उत्कट प्रेमाचा दिवस. या दिवसाची बहिण-भाऊ आतुरतेने वाट पाहतात. बहिण-भावाच्या नात्याचे अनोखं दर्शन या दिवशी दिसतं. सासरवाशीन बहिण आपल्या भावाला राखी बांधण्यासाठी वेळात वेळ काढून माहेरला येते आणि तिने आणलेल्या भेटीची वाट भावाबरोबर आई- बाबा पाहात असतात; पण आज लॉकडाउनमुळे बहिणीला भावाला राखी व्हॉट्‌सऍपद्वारे पाठवून आणि शाब्दिक शुभेच्छा देऊनच समाधान मानावे लागले. वाळंजवाडी गावातील भावांनी आपल्या परगावी असलेल्या बहिणीची आठवण राहवी म्हणून आपल्या गावच्या राखीव वनक्षेत्रात तिच्या नावाने एक झाड लावून आगळेवेगळे रक्षाबंधन साजरे केले. या गावातील युवकांनी हा अनोखा उपक्रम राबवून खऱ्या अर्थाने रक्षाबंधनाचा सण विधायक पद्धतीने साजरा केला. वर्षभर हे भाऊ आपल्या बहिणींच्या प्रेमाखातर या 100 झाडांची निगा राखून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचे कामही करणार आहेत. (संपादन ः संजय साळुंखे) जावळीतील या दुर्गम गावात सामुहिक शेतीचा नारा

Web Title: Satara Unique Rakshabandhan of brothers in Jawali ... 100 saplings planted in memory of sister