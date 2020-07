मायलेकीच काेराेना बाधित झाल्याने या गावात चिंता

पिंपोडे बुद्रुक (जि. सातारा) : येथे निकट सहवासातून मायलेकांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने ग्रामस्थांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून येथील बाजारपेठ आठ दिवस संपूर्ण बंद ठेऊन लॉकडाउन करण्याचा निर्णय ग्रामदक्षता समितीने घेतला आहे. संबंधित महिला 47 वर्षांची असून, ती दहावीची परीक्षा दिलेला 15 वर्षांचा मुलगा व पतीसह दहा दिवसांपूर्वी माहेरी एकसळला (ता. कोरेगाव) आजारी असणाऱ्या वडिलांना भेटण्यासाठी गेली होती. दोन दिवस मुक्काम करून पुन्हा सर्वजण गावी आले. त्यानंतर काही दिवसांत मुलाला ताप येऊ लागल्यानंतर प्राथमिक उपचारही घेण्यात आले. मात्र, संबंधित महिलेलाही त्रास जाणवू लागला. हे सर्व जण पाहायला गेलेल्या वडिलांचा रिपोर्ट आठ जुलैला कोरोना पॉझिटिव्ह आला. त्यांचे निकट सहवासित म्हणून गुरुवारी या मायलेकांचे स्वॅब घेऊन तपासणीला पाठवण्यात आले. काल रात्री संबंधित महिला आणि मुलाचा रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आला आणि ग्रामस्थांच्या काळजाचा ठेका चुकला. या कुटुंबाच्या सहवासात अनेक जण आल्याने गावात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. एकाच घरातील दोन बाधित आढळल्याने ग्रामस्थांची चिंता वाढली आहे. या मुलगा आणि महिलेला पुढील उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. घरातील निकटवर्तीय असणारे पती आणि सासरे यांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवले असून, त्यांना कोरेगाव येथे विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून या कुटुंबाच्या घरापासून 250 मीटरचा परिसर कंटेनमेंट झोन जाहीर करून सील करण्यात आला आहे. तब्बल महिनाभराने गावात पुन्हा कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने, तसेच खरेदीच्या नावाखाली विनाकारण गर्दी होत असल्याने आजपासून रविवारपर्यंत (ता. 19) संपूर्ण लॉकडाउनचा निर्णय ग्राम दक्षता समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यातून जीवनावश्‍यक वस्तूंना वगळण्यात आले आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील दवाखाने व मेडिकल सुरू राहणार आहेत. सोमवारी (ता. 20) परिस्थिती पाहून लॉकडाउन उठवण्यासंदर्भात पुढील निर्णय होणार आहे. याबाबत नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन तहसीलदार रोहिणी शिंदे यांनी केले आहे. यापूर्वी गावात मुंबईहून आलेले दोघे जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. ते पूर्णपणे बरे होऊन घरी परतले आहेत, तर मागील तीन आठवड्यांत तीन रुग्णांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह होते. हे मायलेक कोणा कोणाच्या संपर्कात आले याची चौकशी आरोग्य विभागाकडून सुरू आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे) अरे व्वा! या हॉस्पिटलचे कोरोनामुक्तीचे त्रिशतक

