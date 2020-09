पुस्तकांच्या गावात विजेचा लपंडाव, भिलारमध्ये दिवसरात्र पाहावी लागते वाट

भिलार (जि. सातारा) : पुस्तकांच्या गावात विजेचा लपंडाव सुरू झाला असून, एकदा वीज गेली, तर कित्येक तास वीज येत नसल्यामुळे गावातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. जर ही सेवा तातडीने सुरळीत झाली नाही, तर वीज वितरण कंपनी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा भिलार ग्रामस्थांनी दिला आहे. भिलार या पुस्तकांच्या गावात गेले काही महिन्यांपासून विजेच्या लपंडावाने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. वीज गेल्याने गावातील पिण्याच्या पाण्याची योजना, बऱ्याच लोकांचे शेती पंप, हॉटेल व्यवसाय, तसेच सध्या शाळांचे ऑनलाइन वर्ग, इंटरनेट सेवा यावर परिणाम होत आहे. वीज वितरणचा या गावासाठी कायमस्वरूपी वायरमन नसल्याने शेकडो दूरध्वनी करूनही वायरमन उपलब्ध होत नसल्याने वीज गेल्यावर कित्येक तासांनी कधी कधी दिवसभर तर कधी रात्रभर वीज येत नाही. याचा परिणाम जनजीवनावर होऊ लागला आहे. सध्या लॉकडाउन असल्यामुळे बरेचसा तरुण वर्ग "वर्क फ्रॉम होम' करत असतात. वीज गेल्यावर या लोकांच्या कामावर मोठा परिणाम जाणवत आहे. शेतीच्या कामांना मोठा अडसर या वीज जाण्याचा होतो आहे. पुस्तकांच गाव सध्या जगभर प्रसिद्ध आहे. या गावात नेहमी पर्यटकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. अशा स्थितीत वीज गेल्यावर व्यवसायावर परिणाम जाणवतो. भौतिक सुविधांसाठी पुस्तकांच्या गावामध्ये शैक्षणिक, सहकार, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्रातील संस्था व मान्यवर उत्सुक आहेत; परंतु वीज वितरणला मात्र याचे कसलेही सोयरसुतक नाही किंवा उत्सुकताही नाही हे गावच दुर्दैव आहे. गेल्या दीड वर्षापासून या गावाला कायमस्वरूपी वायरमन नसल्यामुळे प्रचंड गैरसोय होत असून, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने या गावाला कायमस्वरुपी वायरमन द्यावा अन्यथा आम्हाला वीज वितरण कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. ""पुस्तकांच गाव सध्या विजेच्या लपंडावाने त्रस्त झाले असून, शेतीवर याचा मोठा परिणाम जाणवत आहे. वीज वितरण कंपनीने गावाला तातडीने कायमस्वरूपी वायरमनची नेमणूक करावी अन्यथा ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.'' - प्रवीण भिलारे, माजी अध्यक्ष, महाबळेश्‍वर तालुका समन्वय समिती संपादन : पांडुरंग बर्गे



