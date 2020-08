चौपदरीकरणाच्या कामात गावांच्या नावाच "बारस'

दहिवडी (जि. सातारा) : सातारा-लातूर या महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गावर असणाऱ्या गावांच्या नावांचे फलक लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, या फलकांवर टाकण्यात आलेल्या नावांमध्ये बहुतांश नावे चुकीची आहेत. त्यामुळे प्रवासी संभ्रमात आहेत. चुकीचे फलक बदलून त्या ठिकाणी योग्य नावांचे फलक लावावेत, अशी मागणी ग्रामस्थ व प्रवाशांतून होत आहे. गोंदवले-म्हसवड रस्त्यावर लोधवडे, मनकर्णवाडी गावांकडे जाणारे गावांच्या नावाचे चुकीचे फलक लावण्यात आले आहेत. चुकीच्या नावांचे फलक लावण्यात आले असल्याने नव्याने येण्याऱ्यांची फसगत होत आहे, तर गावाच्या नावाचे नामांतर झाले असल्याने गावकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. माण तालुक्‍यातील लोधवडे हे प्रसिद्ध गाव आहे. सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी या गावाला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. मात्र, याच लोधवडे या गावाच्या नावाचा चुकीचा नवीन फलक लावण्यात आला आहे. "लोधवडे' ऐवजी "लोधवाडी' असा फलक लावला आहे. याच गावापासून काही अंतरावर असणाऱ्या मनकर्णवाडी गावाचा नावाचा फलकसुध्दा चुकीचा लावण्यात आला आहे. "मनकर्णवाडी' ऐवजी "मकर्णवाडी' असा फलक लागलेला आहे. या फलकांवरील नावांच्या घोळांचा वेगळाच नमुना खटाव तालुक्‍यात दिसून आला. पुसेगाववरून दहिवडीकडे येताना उंबरमळे गाव आहे. मात्र, येथील नामफलकावर "उंबर्मले' असे लिहिले आहे. आपल्या गावाच्या नावातील हा बदल बघून येथील ग्रामस्थांना हसू फुटत असून ते डोक्‍यावर हात मारून घेत आहेत. नामफलक बनविणारे मराठी भाषिक नसल्यामुळेच हा घोळ होत असल्याची चर्चा आहे. विशेषतः अनेक ठिकाणी "ळ'च्या ऐवजी "ल' लिहिले असण्याची शक्‍यता आहे. महामार्गावर असे चुकीच्या नावाचे फलक लावल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे तर ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे. महामार्गावरील हे चुकीचे फलक तातडीने दुरुस्त करून नवीन फलक लावण्यात यावेत तसेच प्रवासी व नागरिकांची संभ्रमावस्था दूर करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे) राष्ट्रवादीच्या गोतावळ्यात भाजपाचे राजे; राजकारण्यांच्या भुवया उंचावल्या

Web Title: Satara The Villege Name Change In Road Develapment