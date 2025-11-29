Satara Crime : 'माझे तुझ्यावर प्रेम आहे'; अल्पवयीन मुलीची छेड काढणाऱ्या युवकावर गुन्हा दाखल, फोन करून देत होता त्रास

वाठार स्टेशन (सातारा) : कोरेगाव तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीचा वारंवार पाठलाग करून तसेच मोबाईलवरून फोन करून ‘माझे तुझ्यावर प्रेम आहे’ असे म्हणून पीडित मुलीची छेडछाड केल्याप्रकरणी वाठार पोलिस ठाण्यात एका युवकाविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत (Satara POCSO Case) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, ऑगस्ट २०२५ पासून ते २७ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास वाठार स्टेशन परिसरातील विद्यालयाजवळ, विखळे फाटा तसेच पीडित मुलगी घरी (Minor Girl Harassment) असताना संशयित चंदन गुप्ता याने स्वतःच्या तसेच मित्राच्या मोबाईलवरून अल्पवयीन मुलीला वारंवार फोन करून त्रास दिला..Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?.तसेच शाळा सुटल्यानंतर एसटी बसस्थानकावर तिचा मोटारसायकलवरून पाठलाग केला. तिच्याशी प्रेमाचे प्रस्ताव मांडून, माझ्यासंगे फिरायला बाहेर चल, नकार दिल्यास मी जीव देईन, अशी धमकी देत मानसिक त्रास देत असल्याने पीडित अल्पवयीन मुलीने आज वाठार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी संशयित युवकास ताब्यात घेतले असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक गहिनीनाथ सातव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.