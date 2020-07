शब्बास! श्रमदानातून तरुणांनी दिले बागेला नवे रुप

मायणी (जि. सातारा) : निसर्गप्रेमींना श्रावण सहलींसाठी खुणावत साद घालणाऱ्या येथील अभयारण्यातील बागेत सलग 15 दिवस स्वच्छता करून तरुणांनी दुर्लक्षित बागेला नवे रूप दिले. त्यांचे मायणीकर नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. इंग्रज राजवटीतील प्रसिद्ध मायणी तलाव व तलावालगत विकसित केलेल्या पक्षी अभयारण्यातील श्रावणी बाग गेल्या काही वर्षांपासून दुर्लक्षित होती. वन विभागातील अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे तिची देखभाल होत नव्हती. परिणामी त्या बागेची दुर्दशा झाली होती. कुठेही व कशीही झाडे-झुडपे वाढली होती. गवत वाढले होते. पर्यटकांसाठी बांधण्यात आलेल्या निवारा व डोमखाली तसेच बागेत ठिकठिकाणी मद्यपींनी मोठ्या प्रमाणात कचरा केला होता. बाटल्या, ग्लास, खाद्यान्नांची रिकामी पाकिटे आदी कचऱ्याचा खच पडलेला होता. तो सर्व कचरा तरुणांनी गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावली. बागेतील गवत काढून टाकले. अस्ताव्यस्त वाढलेली झाडे, त्याभोवती केलेले कुंपण, विटांचे बांध व्यवस्थित केले. बागेतील मुलांसाठीची खेळणी, झोपाळ्यांची स्वच्छता केली. बागेतील अंतर्गत मार्गांची स्वच्छता करण्यात आली. येथील सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता ऊर्फ सुमित कोळी व सागर घाडगे या दोन युवकांनी नि:स्वार्थीपणे श्रमदानास सुरवात केली. त्यासाठी त्यांनी वन विभागाकडे रितसर अर्ज करून कामासाठी परवानगी घेतली. सलग 15 दिवस श्रमदान करून बागेचा कायापालट केला. कोळी व घाडगे यांच्या श्रमदानाची दखल घेऊन आठवड्यानंतर इतर तरुणांनीही खारीचा वाटा उचलला. राजाराम कचरे, पोपट मिंड, मारुती पवार, सतीश डोंगरे, सचिन घाडगे, सोमनाथ चव्हाण, साळुंखे सर, विजय वरुडे, शिवाजी कणसे, श्रीकांत सुरमुख, बिपीन पुस्तके, उमेश यादव, गणेश थोरात अशा अनेक लोकांनी बागेच्या स्वच्छतेसाठी योगदान दिले. तरुणांच्या श्रमदानाची दखल घेत वनपाल काश्‍मीर शिंदे, वनरक्षक संजीवनी खाडे यांनी रोपवाटिकेत काम करणाऱ्या पुरुष व महिला मजुरांना बागेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील स्वच्छतेसाठी पाठवून युवकांच्या कामास हातभार लावला. बागेतील फुला-फळांच्या झाडांची लागवड, रंगरंगोटी, सूचनांचे फलक करणे आवश्‍यक असून विविध मंडळे, संस्थांनी त्यासाठी योगदान देण्याची गरज आहे. बाग प्रत्यक्ष पर्यटकांनी पूर्ववत बहरेल, तेव्हाच आमचे कार्य फळाला आले असे म्हणता येईल. - दत्ता कोळी व सागर घाडगे, निसर्गप्रेमी, मायणी (संपादन ः संजय साळुंखे) Video : ऐका क्वारंटाइन वाल्यांची कथा

Web Title: Satara Well done! Through hard work, the youth gave a new look to the garden