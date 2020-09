आडात पडलेल्या घोणसाला सर्पमित्राने दिले जीवदान

निमसोड : येथील बारव आडात विषारी घोणस पडला होता. आडात पाणी जास्त असल्याने हा साप बाहेर काढणे अवघड व धोक्‍याचे होते; पण ग्रामस्थांनी सर्पमित्र प्रकाश पवार यांच्या मदतीने या सापाला जीवदान दिले. घटनास्थळी मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते. पवार यांना दहाव्या वर्षांपासून साप पकडण्याचा छंद आहे. आतापर्यंत त्यांनी घोणस, मन्यार, नाग, धामण असे हजारो जातीचे सर्प पकडून मायणी वन विभागात सोडले आहेत. पकडलेल्या घोणसेलाही पवार यांनी मायणीचे वन क्षेत्रपाल काश्‍मिरी शिंदे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत वनात सोडण्यात आले. पवार यांनी या भागात घरात व बाहेर अनेक सर्प पकडले; परंतु कुठलाही मोबदला घेतलेला नाही.

संपादन ः संजय साळुंखे

Web Title: Satara Well Lying of the Venomous snake Life saving by a Snakefriend