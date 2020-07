भुकेलेल्यांसाठी कऱ्हाडात महिलांची "धान्य बॅंक'

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कोरोनाच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारी, दुष्काळ अथवा आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक गरजू, गरीब लोकांना अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा लोकांसाठी इनरव्हील क्‍लब ऑफ कऱ्हाड संगमच्या महिला सभासदांनी इनरव्हील "धान्य बॅंक' सुरू केली आहे. त्याद्वारे भुकेल्या लोकांच्या पोटाला धान्य पुरवण्याचा संकल्प सोडला आहे. या धान्य बॅंकेत दर महिन्याला नागरिकांतून एक किलो धान्य जमा केले जाणार आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात अन्न ही मूलभूत गरज आहे. सामाजिक बांधिलकी डोळ्यासमोर ठेवून गरजू, भुकेलेले, निराधार, अनाथालय, वृद्धाश्रम या सर्वांच्या भुकेल्या पोटाला अन्न मिळावे, या संकल्पनेतून जमा झालेले धान्य संबंधित घटकांची भूक भागविण्यासाठी दिले जाणार आहे. क्‍लबच्या वतीने हा उपक्रम कायमस्वरूपी राबवला जाणार आहे. कृषीदिनाचे औचित्य साधून या धान्य बॅंकेचा "सांज सावली' या कृषी पर्यटन केंद्राच्या प्रमुख सारिका पाटील या शेतकरी महिलेच्या हस्ते प्रारंभ केला. यावेळी क्‍लबच्या अध्यक्षा छाया पवार, सचिव सुषमा तिवारी उपस्थित होत्या. समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे खाते असावे, अशी ही आगळीवेगळी बॅंक क्‍लबच्या वतीने सुरू केली आहे. समाजातील अनेक लोकांना सामाजिक कार्य करायची इच्छा असते. मात्र, संधी उपलब्ध होत नसते अथवा मोठी आर्थिक मदत करणे शक्‍य नसते. त्या सर्वांसाठी हा पर्याय सोयीचा ठरणार आहे. या बॅंकेत दर महिन्याला फक्त एक किलो धान्य जमा करावयाचे आहे. क्‍लबच्या माध्यमातून गरजू लोकांपर्यंत हे धान्य पोचवले जाईल. स्वतःसह कुटुंबीयांतील सदस्याच्या वाढदिवसानिमित्तही धान्यतुला करून वजनाइतके धान्य बॅंकेत देता येईल. दरम्यान, धान्य बॅंकेच्या प्रारंभप्रसंगी क्‍लबच्या सदस्या डॉ. सोनाली थोरात यांचा सत्कार झाला. माहेश्वरी जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमास नगरसेविका विद्या पावसकर, तरुणा मोहिरे, श्रुती जोशी, अलका शिंदे, सोनाली थोरात, सोनाली पाटील, भाग्यश्री पवार, विजयश्री मोहिते, संगीता पाटील आदी क्‍लबचे सदस्य उपस्थित होते. पाचशे सभासद करणार...

विद्यानगर येथील कर्मवीर कॉलनीमध्ये धान्य बॅंकेचा प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी 70 सभासदांनी धान्य बॅंकेचे सभासदत्व स्वीकारले. या विधायक कामात लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन क्‍लबतर्फे केले असून धान्य बॅंकेसाठी 500 सभासद करण्याचा क्‍लबचा प्रयत्न राहणार असल्याचे अध्यक्षा छाया पवार यांनी सांगितले.

