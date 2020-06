कामगार गेले गावाला... मुहूर्त लागेना कामाला!

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः गुहागर-पंढरपूर-विजापूर राज्यमार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाल्यावर कऱ्हाड-विटा-नागज तसेच कऱ्हाड-पाटण-हेळवाक व कऱ्हाड-तासगाव या मार्गांचे कॉंक्रिटीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व लॉकडाउनमुळे अनेक परप्रांतीय मजूर, कामगारांनी गावी जाणे पसंत केले आहे. त्याचा फटका राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना बसत आहे. सध्या 30 टक्के कामगारांवर महामार्गाचे काम सुरू आहे. त्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत कामाची मुदत असल्याने काम वेळेत पूर्ण होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. केंद्र शासनाने देशातील काही राज्यमार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला. त्यात गुहागर-पंढरपूर-विजापूर या मार्गाचा समावेश झाला. त्यामुळे कऱ्हाडपासून विटा-नागजपर्यंतच्या तसेच कऱ्हाडपासून पाटण-हेळवाकपर्यंतच्या रस्त्याच्या कामांना प्रारंभ झाला. या रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण सुरू आहे. काही ठिकाणी पुलांचेही काम सुरू आहे. रस्त्याच्या कामामुळे कऱ्हाड-पाटण, विटा तसेच तासगाव मार्गावरील वाहनधारकांसह स्थानिक वैतागले आहेत. गेल्या पावसाळ्यात रस्त्यावर झालेली दलदल तसेच उन्हाळ्यात धुळीच्या त्रासाने वाहनधारक त्रस्त झाले. या पावसाळ्यापूर्वी कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा असताना मार्चमध्ये सुरू झालेले कोरोना संकट त्याच्या आड आले. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व लॉकडाउनमुळे काम बंद असल्याने राज्यातील अनेक परप्रांतीयांनी जन्मभूमीकडे धाव घेतली. त्याचा फटका राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामालाही बसला आहे. येथील कृष्णा नदीवर सुरू असलेल्या पुलाचे काम संथगतीने सुरू आहे. वास्तविक एका पुलावर वाहतुकीचा येणारा ताण लक्षात घेता दुसऱ्या पुलाचे काम गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यास विलंब होत आहे. कर्नाटकातून नव्याने काही कामगार आणून हे काम सुरू करण्याची लगबग सुरू आहे. कामे संथगतीने सुरू आहेत. त्याचा फटका कामे वेळेत पूर्ण होण्यास बसणार आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये या कामांची मुदत पूर्ण होत आहे. मात्र, अपूर्ण कामे तसेच लॉकडाउनच्या काळात बंद असल्याने कामे मुदतीत पूर्ण होणे अडचणीचे ठरणार आहे. परराज्यांतील कामगार गेल्याने राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. पुलांची काम करणारे कामगार बंगालमधील असून तेही त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कामगारांकडून काम सुरू आहे. रस्त्याच्या कामांची मुदत डिसेंबरपर्यंत आहे. मात्र, कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या दरम्यान बंद असलेल्या कामांमुळे त्याबाबतचा शासनस्तरावर निर्णय झालेला नाही. - एस. व्ही. सांगावकर, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोल्हापूर

