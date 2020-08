व्वा..! या खेडेगावात गणेशोत्सवातील खर्चातून कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना

ढेबेवाडी (जि. सातारा) ः जिवंत व प्रबोधनात्मक देखाव्यांच्या सादरीकरणासाठी सातारा जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेल्या सणबूर (ता. पाटण) येथे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा फक्त मानाच्या सार्वजनिक गाव गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. उत्सवावरील खर्च टाळून सर्व चौदाही गणेश मंडळे गावात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबविणार आहेत. तेथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गणेशोत्सवात जिवंत व प्रबोधनात्मक देखाव्यांच्या सादरीकरणासाठी सणबूरची खासियत आहे. गाव व लगतच्या वाड्यावस्त्यात 14 सार्वजनिक गणेश मंडळे कार्यरत असून, त्यापैकी काही मंडळांनी सुवर्ण महोत्सवही साजरा केला आहे. गावातील प्रत्येक घरातील किमान एक तरी माणूस मुंबईत वास्तव्यास असल्याने मुंबईकरांचे गाव म्हणूनही सणबूर परिचित आहे. गणेशोत्सवात मुंबईकर आवर्जून गावी येऊन देखाव्यातही सहभाग घेतात. रात्री दोन-अडीच वाजेपर्यंत देखावे बघायला लोकांच्या रांगा लागतात. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर "एक गाव एक गणपती' उपक्रम सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आज ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सणबूरकरांनीही पाठिंबा दर्शवला. गावात स्वतंत्र सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा न करता परंपरेनुसार मानाच्या गणपतीचीच प्रतिष्ठापना करायचे ठरले. गावातील एका घरात अनेक वर्षांपासून या मानाच्या गणपतीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. या बैठकीत सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तमराव भजनावळे यांनी मार्गदर्शन केले. उत्सवावरील खर्च टाळून गावात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी योगदान देण्याचा निर्णय मंडळांनी जाहीर केला. सरपंच वनिता चव्हाण, उपसरपंच संदीपराव जाधव, सदस्य संजय जाधव, संदीप जाधव, दयानंद सुतार, पोलिस कर्मचारी नवनाथ कुंभार, पोलिस पाटील राजेश सुतार आदींसह विविध मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (संपादन ः संजय साळुंखे) राष्ट्रवादीच्या गोतावळ्यात भाजपाचे राजे; राजकारण्यांच्या भुवया उंचावल्या

