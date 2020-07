व्वा... "या' हॉस्पिटमध्ये 392 कोरोना बाधितांवर मोफत उपचार

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः येथील कृष्णा हॉस्पिटलने एकही रुपया न घेता आतापर्यंत तब्बल 392 रुग्णांना योग्य उपचाराने कोरोनामुक्त केले आहे. कोरोनामुक्तीच्या लढ्यासाठी कृष्णा हॉस्पिटल देत असलेले योगदान कौतुकास्पद आहे. कोरोनामुक्तीच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी व चांगल्या वैद्यकीय सुविधांसाठी कृष्णा हॉस्पिटलला राज्य सरकारने आर्थिक सहकार्य करावे, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केले. येथील कृष्णा हॉस्पिटलची पाहणी केल्यानंतर श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत 15 कोरोनामुक्तांना घरी सोडण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. डॉ. सुरेश भोसले, डॉ. अतुल भोसले, हॉस्पिटलमधील डॉक्‍टर्स व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करून श्री. पाटील म्हणाले, ""कृष्णा हॉस्पिटलमधील रुग्णांचा आढावा अतुलबाबांकडून दर दोन दिवसांनी मी घेतो. कोरोनामुक्तीसाठी कृष्णा हॉस्पिटल करत असलेले प्रयत्न स्तुत्य असून, आता अशा हॉस्पिटलना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पुढाकार घ्यायला हवा.'' कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले म्हणाले, ""कृष्णा हॉस्पिटलमधून योग्य उपचाराने 392 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. हे सर्व उपचार मोफत करण्यात आले आहेत. हॉस्पिटलने स्वत:ची कोविड तपासणी प्रयोगशाळाही सुरू केली असून, त्या ठिकाणी दोन अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून दिल्याने दिवसाला 150 हून अधिक चाचण्या करणे शक्‍य झाले आहे.'' कृष्णा हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. ए. वाय. क्षीरसागर, डॉ. व्ही. सी. पाटील, डॉ. संजय पाटील, डॉ. सतीश पाटील, रोहिणी बाबर, कविता कापूरकर, संध्या जगदाळे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते. समाजानेही काही भार उचलावा

कऱ्हाडच्या विलगीकरण कक्षातील रुग्णांच्या गैरसोयीबद्दलच्या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ""प्रशासनाने काही स्वयंसेवी संस्थांना या प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. लक्षण नसलेल्या रुग्णांना व्यवस्था असेल तर घरी ठेवले जात आहे. मी पुण्यात संस्थांना, गणेश मंडळांनी परिसरातील लॉज, कार्यालयांत रुग्णांची सोय करून प्रशासनाचा भार कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. सरकारने व्यवस्था केली पाहिजे हे बरोबरच आहे. मात्र, समाजानेही आता काही भार उचलण्याची आवश्‍यकता आहे.'' (संपादन ः संजय साळुंखे) शाब्बास! वीटभट्टी कामगाराच्या मुलाला बारावीत 94 टक्के गुण

