यशराजांच्या "एंट्री'ने साखर होणार गोड! "या' मंत्रीपुत्राचे "झेडपी'नंतर कारखान्यात पदार्पण

मोरगिरी (जि. सातारा) _ पाटण तालुक्‍याचे युवा नेते यशराज देसाई यांनी तालुक्‍याच्या राजकारणाबरोबर आता देसाई कारखान्यातही पदार्पण करून आपल्या कामाची यशस्वी छाप टाकली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी कारखान्यात जातीने व बारकाईने लक्ष केंद्रित करून आवश्‍यक ते प्रशासकीय आणि तांत्रिक बदल करून कारखान्याच्या कारभारात नवेचैतन्य निर्माण केले आहे. यशराज यांच्या या नव्या "एंट्री'ने आता साखर कारखान्यातील कारभारही अधिकच गोड होत असल्याची चर्चा सध्या देसाई साखर कारखान्याच्या प्रशासकीय वर्गातून व्यक्त होत आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांचे सुपुत्र यशराज देसाई यांनी महाविद्यालयीन अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू असताना जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत वयाच्या अवघ्या 20 व्या वर्षीच पाटणच्या राजकारणात प्रचाराच्या निमित्ताने "एंट्री' करून आपल्या कामाची पद्धत, जोश, आक्रमकता आणि अभ्यासू वृत्ती दाखवून दिली. जनतेची मने जिंकणारी आकर्षक भाषणे करून मतदारांमध्ये आपली नवी "क्रेझ' निर्माण केली. मंत्री देसाई यांच्या मतदारसंघाला हातभार लावण्यासाठी लोकाग्रहास्तव "यशराज' यांना पुन्हा मतदारसंघात "एंट्री' घ्यावी लागली. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते साखर कारखान्याची धुरा यशस्वीपणे सांभाळताना दिसत आहेत. त्यासाठी ते दररोज सातारा ते कारखाना येऊन कारखान्याच्या प्रत्येक विभागाची प्रत्यक्ष स्पॉटवर जाऊन माहिती घेत आहेत. संबंधित विभागाकडे असलेल्या कामांचा सविस्तर आणि अभ्यासपूर्वक आढावा घेऊन आवश्‍यक ते बदल करण्यासाठी जाग्यावर निर्णय घेताना दिसत आहेत. एवढेच नव्हे तर कारखान्याची आर्थिक स्थिती, कामगारांचे प्रश्न, कारखान्याचे अधिक उत्पन्न वाढीसाठी लागणारी अत्याधुनिक साधनसामुग्री यासाठी प्रशासनाला कराव्या लागणारी कार्यवाही या संदर्भात ते स्वतः निर्णय घेताना दिसत आहेत. उमेदवारांचे घेतले इंटरव्ह्यू..! लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना आणि शिवदौलत सहकारी बॅंकेमध्ये विविध पदांच्या भरतीसाठी अनेक उमेदवारांनी नुकताच मुलाखती दिल्या. या सर्व मुलाखती आपले पिताश्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतः यशराज यांनी दिवसभर विश्रांती न घेता कारखानास्थळी थांबून पूर्ण केल्या.

Web Title: Satara Yashraj's 'Entry' Will Make Sugar Sweet! '' Mantriputra's Debut In Factory After 'ZP'