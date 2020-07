तुम्हीच सांगा... कसे करायचे ह्यांचे संगोपन

कोळकी ः झिरपवाडी (ता. फलटण) येथील श्री सद्‌गुरू यशवंतबाबा गोपालन संस्थेत चारा, पाण्याच्या कमतरतेमुळे गाईंचे संगोपन करण्यात अडचणीत येत असून राज्य शासनाने मदत करावी, असे आवाहन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सदाशिव कुंभार यांनी केले आहे. गेली अनेक वर्षे ही संस्था पूर्णपणे दानधर्मावर सुरू आहे. खिलार जातींच्या भाकड गाई, बैलांचा त्यात समावेश आहे. अवैधरित्या वाहतूक करताना तसेच कत्तलखान्याकडे जाताना पकडलेल्या गाई, बैल, छोटी वासरे, म्हशी या फलटणच्या शहर व ग्रामीण पोलिस ठाण्याकडून या संस्थेत आणून सोडल्या जातात. अनेक शेतकरीही भाकड गाई येथे आणून सोडतात. हवे तेव्हा पुन्हा येथून गाई घेऊन जातात. पूर्वी ही गोपालन संस्था काही वर्ष विंचुर्णीत होती. त्यानंतर आता फलटण-सांगली मार्गावरील झिरपवाडी हद्दीतील खराडे पेट्रोल पंपाच्या दीड किलोमीटरमागे असणाऱ्या माळरानावर सुरू आहे. फलटण-बारामती येथील जैन समाजासह इतरही देणगीदारांकडून या गोपालन संस्थेस मदत होते. फलटण शहर व ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारीही प्रसंगी मदत करतात. सध्या कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे गाईंसाठी येणारी मदतही कमी झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न झाला. मात्र, त्यास अजून यश प्राप्त झालेले नाही. या संस्थेत दोनशे छोटी-मोठी जनावरे आहेत. दहा ते 12 कर्मचारी काम करतात. त्यांचा पगार देणेसुद्धा संस्थेस परवडत नाही. त्यामुळे शासनाने मदत करून गोपालन संस्थेस नवसंजीवनी प्राप्त करून द्यावी. - सदाशिव कुंभार, श्री सद्‌गुरू यशवंतबाबा गोपालन संस्था, झिरपवाडी (संपादन ः संजय साळुंखे) निंबळकच्या त्या मृतदेहाचे गुढ उकलले, प्रेमसंबंधातून मेहुणीचाच खून, गिरवीत एकास अटक

