कऱ्हाड (सातारा) : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections) जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी काँग्रेसही आमच्यासोबत आहे, अशी माहिती अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी दिली. .येळगाव जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर ॲड. उंडाळकर यांनी काल माध्यमांशी संवाद साधला. आदिराज पाटील-उंडाळकर व कार्यकर्ते उपस्थित होते. ते म्हणाले, ''येळगाव जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये या गटातून संधी मिळाल्यावर १७ ते १८ कोटींची विकासकामे केली आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे..ZP Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान 5 की 8 फेब्रुवारीला? आमदार पडळकरांची 'ती' मागणी फेटाळली?.जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी काँग्रेसही सोबत आहे. कऱ्हाड तालुक्यातील १२ गट आणि २४ पंचायत समिती गण हे कऱ्हाड उत्तर, दक्षिण आणि पाटण विधानसभा मतदारसंघात तालुक्याचे कार्यक्षेत्र आहे. त्यामुळे ज्या-त्या ठिकाणच्या उमेदवारांची जबाबदारी त्या-त्या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांवर संबंधित गट व गणाची जबाबदारी आहे.''