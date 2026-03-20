Satara ZP Results : झेडपी अध्यक्ष निवडीत सातारा पोलिसच 'धुरंदर'; अध्यक्षपदी भाजपच्या प्रिया शिंदे, तर उपाध्यक्षपदी राजू भोसलेंची वर्णी, पण पाेलिसांच्या 'या' कारनाम्याचीच चर्चा

Satara ZP election results 2026 : जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडणुकीत भाजपाने प्रभावी रणनीती राबवत सत्ता हस्तगत केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे ३५ सदस्यांचे बहुमत असतानाही, भाजपाच्या राजकीय डावपेचांमुळे त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..या निवडणुकीत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी भाजपच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया शिंदे यांची, तर उपाध्यक्षपदी राजू भोसले यांची निवड झाली. विशेष बाब म्हणजे, प्रिया शिंदे या कोरेगावचे शिवसेना आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी आहेत. या घडामोडींमुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे..गेल्या महिनाभरापासून प्रलंबित असलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडी गुरुवारी पार पडल्या. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सर्व सदस्यांना कडक सुरक्षा व्यवस्थेत सभागृहात आणण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते..सत्तेसाठी भाजपाने शेवटच्या क्षणापर्यंत जोरदार प्रयत्न सुरू ठेवले होते. दुसरीकडे, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिंदे गटाची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात समन्वय राखण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, अखेरीस भाजपाच्या रणनीतीसमोर विरोधकांचे प्रयत्न अपुरे ठरले.