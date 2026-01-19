सातारा
Sangli Municipal Election: 'साताऱ्याची लेक झाली सांगलीची नगरसेविका'; घरातील समाजसेवेच्या परंपरेचा सन्मान!
Sangli Municipal Election inspiring political journey: साताऱ्याच्या कीर्ती देशमुख यांची सांगली नगरसेविका म्हणून निवड; कूपर कॉलनीत आनंदोत्सव
सातारा : येथील कूपर कॉलनीतील ज्येष्ठ नागरिक, समाजकार्यातील आदर्श व्यक्तिमत्त्व अशी ओळख असलेल्या राजन धुमाळ यांच्या ज्येष्ठ कन्या कीर्ती अजय देशमुख या सांगली-मिरज महापालिकेच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्याबद्दल कूपर कॉलनीसह करंजखोपमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.