मोकाशी दांपत्याची पक्षांशी दुनियादारी, कऱ्हाडात भरते चिमण्यांची शाळा भारी!

ओगलेवाडी (जि. सातारा) : श्री गजानन हाउसिंग सोसायटी-गोवारे-कऱ्हाड येथील सेवानिवृत्त प्राचार्य काशिनाथ आकाराम मोकाशी (वय 82) यांच्या घराच्या दारात रोज चिमण्यांची शाळा भरते. रोज मोकाशी सरांची आगळी वेगळी भरणारी चिमण्यांची शाळा परिसरात लोकांचा आकर्षणाचा आणि कुतुहलाचा आणि चर्चेचा विषय झाला आहे. तेथे जमणाऱ्या चिमण्यांचा चिव-चिवाट पाहणाऱ्या लोकांना आनंद व विरंगुळा मिळतो. सोसायटीतील मोकाशी सर व त्यांच्या सुविद्य पत्नी छाया यांच्या देवदत्त घरासभोवती भरपूर शेती व झाडे असल्याने आणि हिरवळ, पाणी असल्याने येणाऱ्या चिमण्या व इतर छोट्या पक्ष्यांना अनुकुलता व सुरक्षितता आणि शांत वातावरण वाटत आहे. त्यांनी दारात येणाऱ्या छोट्या पक्ष्यांची काळजी घेत आपलेसे केले आहे. पक्ष्यांसाठी शिजवलेले अन्न आणि धान्याचा व पाण्याची सोय केली. रोज सकाळपासून चिमण्या व लहान पक्ष्यांचे थवे गेल्या दहा वर्षांपासून अव्याहत त्यांच्या दारात येत असतात. मांजामध्ये अडकलेल्या घारीला तब्बल सहा दिवसांनी जीवदान घराजवळून जाणारी माणसे तेथे थांबून जमलेल्या चिमण्या व पक्ष्यांना पाहून आनंद घेतात. चिमण्यांची भरलेली जत्रा पाहून अचंबित होतात. तेथे रोज पन्नास ते साठच्यावर काळ्या तोंडाच्या व पिवळसर पाठीच्या, पांढरा व लालभडक रंगाच्या विविध चिमण्या तसेच भालगुराम, होला आदींचा घराच्या दारात वावर असतो. दरम्यान, आमच्या घरीदारी येणारे छोटे पक्षी, चिमण्या पाहून आम्हासह लोकांना आनंद व समाधान मिळते. दुःख व मानसिक ताण कमी होतो. निसर्गाशी, झाडे, पक्षी यांच्याशी मैत्री व प्रेम करा, त्यामुळे जगण्याचे बळ व ऊर्जा मिळते, असे मोकाशी दांपत्य सर्वांना सांगत असते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

