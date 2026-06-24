Karad News : प्रीतिसंगम परिसराची सुरक्षा वाऱ्यावर; कऱ्हाडमध्ये घाट, उद्याने, समाधिस्थळी दररोज हजारोंची वर्दळ; नागरिकांच्या सुरक्षिततेची चिंता

कऱ्हाड - कऱ्हाड शहराची ओळख केवळ कृष्णा-कोयना प्रीतिसंगमामुळेच नाही, तर शहराच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन वारशामुळेही आहे. प्रीतिसंगम घाट परिसर, यशवंतराव चव्हाण यांचे समाधिस्थळ आणि त्यालगतची बाग तसेच पी. डी. पाटील उद्यान ही नागरिक, पर्यटक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची विरंगुळ्याची ठिकाणे आहेत. सकाळच्या व्यायामापासून ते संध्याकाळच्या विरंगुळ्यापर्यंत हजारो नागरिक या परिसराचा वापर करतात. मात्र, वाढत्या वर्दळीच्या तुलनेत सुरक्षाव्यवस्था सक्षम आहे का? हा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..प्रीतिसंगम आणि पी. डी. पाटील उद्यान हे दोन्ही परिसर विस्तीर्ण आहेत. झाडाझुडपांनी वेढलेले भाग, काही ठिकाणी कमी वर्दळ यामुळे प्रभावी देखरेख आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत नियमित सुरक्षा गस्त, प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक आणि सर्व भागांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही व्यवस्था कितपत सक्षम आहे, हा प्रश्नच आहे. मध्यंतरी प्रीतिसंगम परिसरात घडलेल्या छेडछाडीच्या घटनेनंतर सुरक्षेचा प्रश्न तीव्रतेने पुढे आला होता. या घटनेनंतर काही काळ प्रशासन, पोलिस आणि नागरिकांमध्ये चर्चा झाली..सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचना आणि मागण्या देखील झाल्या. मात्र, त्यानंतर दीर्घकालीन स्वरूपाच्या कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या. याबाबत स्पष्ट चित्र दिसत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे. कऱ्हाड शहर पर्यटन आणि नागरी विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षितता हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय राहिलेला नाही. तो शहराच्या प्रतिमेशी, पर्यटन विकासाशी आणि नागरिकांच्या विश्वासाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सौंदर्यीकरणाच्या कामांइतकेच प्राधान्य सुरक्षिततेलाही मिळणे आवश्यक आहे..महिला, मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्नमहिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा यामध्ये केंद्रस्थानी आहे. शहरातील अनेक महिला सकाळी आणि संध्याकाळी फिरण्यासाठी या बागांमध्ये येतात. मात्र, काही भागांतील अपुरी प्रकाशव्यवस्था, सुरक्षा रक्षकांचा अभाव आणि तातडीच्या मदतीसाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्याने संध्याकाळनंतर एकट्याने फिरण्याबाबत संकोच वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही केवळ सुविधा नसून प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे..नशेखोरांचाही त्रासअमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांची संख्याही प्रीतिसंगम घाट परिसरात वाढत आहे. त्यात अनेक युवकांचा सहभाग आहे. दुर्दैवाने तरुण मुलांना ते सहज उपलब्ध होत असल्याने आजची तरुण पिढी यामध्ये गुंतत चालली आहे. या घातक अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे त्यांचा बागेच्या परिसरात फिरायला आलेल्या महिला, मुली, युवतींना त्रास झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे..हे करण्याची आवश्यकताप्रवेशद्वारांवर उच्च दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरेबागेतील अंधाऱ्या भागांमध्ये अतिरिक्त प्रकाशयोजनाकायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्तीमहिला सुरक्षेसाठी विशेष गस्तीपथकआपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन आणि पॅनिक बटनपालिका आणि पोलिसांचे संयुक्त नियंत्रण कक्ष.कऱ्हाडचा प्रीतिसंगम घाटावरील बागेत दररोज हजारो आबालवृद्ध फिरण्यासाठी येतात. सायंकाळपासून रात्रीपासून तेथे मोठी गर्दी असते. अशावेळी तेथे सुरक्षेची यंत्रणा, सुरक्षा रक्षक कार्यन्वित असणे आवश्यक आहे. सध्या त्यांची संख्या तोकडी आहे. अनुचित प्रकार घडण्याची वाट पाहण्यापेक्षा तातडीने त्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे.- डॉ. प्रतिभा कणसे.प्रीतिसंगमावरील बाग आणि पी. डी. पाटील उद्यानात दररोज हजारो जण ये-जा करतात. रात्रीच्यावेळी तेथे काही अनुचित प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्यावेळी तेथील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याची चर्चा झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती कितपत वाढवण्यात आली. याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. तेथे लाईट, सीसीटीव्ही यंत्रणेसह सुरक्षा रक्षकांची गरज आहे.- सायली मिरजकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.