"दिशा'वर "या' राष्ट्रवादी व भाजप खासदारांची वर्णी

कऱ्हाड (जि. सातारा) : जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या अर्थात "दिशा'च्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीनिवास पाटील, सहअध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांची निवड झाली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या निवडी केल्या आहेत. केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस त्यामुळे गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती व सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती म्हणजे दिशा कार्यान्वित आहे. त्या समितीचे रूपांतर जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीत केले असून, समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक तीन महिन्यांतून बैठकीचे आयोजन केले जाते. त्यात केंद्र शासनाच्या पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीस गती देण्याचे काम केले जाते. केंद्र शासनाची महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, स्मार्ट सिटी अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती अभियान आदी कार्यक्रमांसह विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची स्थापना केली जाते. समितीचे सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी आहेत. आमदार, पालिकांचे नगराध्यक्ष, ग्रामपंचायतींचे पाच सदस्य, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामविकासचे प्रकल्प संचालक, स्वयंसेवी संस्था, अग्रणी बॅंकेचे प्रतिनिधी, पोस्ट कार्यालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक व समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या विविध योजनांचे जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी समितीचे सदस्य आहेत. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Selection Of NCP And BJP MPs On Satara District Development Coordination And Monitoring Committee