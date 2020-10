सातारा जिल्ह्यात सात बाधितांचा मृत्यू

सातारा : सातारा जिल्ह्यात 24 तासांत 271 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत. तर कोरोना बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली आहे क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा येथे उपचार घेत असलेल्या खिंडवाडी ता. सातारा येथील 80 वर्षीय महिला, चौर खेड ता. सातारा येथील 65 वर्षीय पुरुष, कळंबे ता. सातारा येथील 69 वर्षीय महिला तसेच जिल्ह्यातील विविध खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दिवड ता. माण येथील 50 वर्षीय पुरुष, अदित्यनगरी ता. सातारा येथील 56 वर्षीय पुरुष, रविवार पेठ पोवई नाका ता. सातारा येथील 70 वर्षीय पुरुष, वाडे ता. सातारा येथील 69 वर्षीय पुरुष, अशा एकूण सात कोविड बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, असेही डॉ. चव्हाण यांनी कळविले आहे. घेतलेले एकूण नमुने 168785

एकूण बाधित 42969

घरी सोडण्यात आलेले 34774

मृत्यू 1415

उपचारार्थ रुग्ण 6780 संपादन - सुस्मिता वडतिले

