Shambhuraj Desai: भाजपने हुकुमशाहीने प्रक्रिया राबवली: पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ‘आगे आगे देखो होता है क्या...’

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी भाजपने सत्तेचा गैरवापर करून हुकुमशाही पद्धतीने प्रक्रिया राबवली होती. आज सभापती निवडीवर आमच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकून काळ्या फिती लावून सभागृहात हजेरी लावली. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यादांच लोकशाहीची पायमल्ली झाली आहे. केवळ सभापती निवडी झाल्या म्हणजे जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपला, असे होत नाही. इतक्यात शेवट होत नसतो. आगे आगे देखो होता है क्या, असा सूचक इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिला..सभापती निवडीनंतर पालकमंत्री देसाई यांनी हॉटेल प्रीती येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई म्हणाले, ''आमच्या सर्व सदस्यांचे मत आम्ही जाणून घेतले होते. जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी घडलेल्या प्रकाराबाबत सदस्यांच्या तीव्र भावना होत्या. सत्तेचा, बळाचा गैरवापर करून हुकुमशाही पद्धतीने निवडणूक झाली, ती देश पातळीवर गाजली, तसेच प्रशासनाबाबत ही तीव्र भावना जनतेतून उमटल्या..या सर्व पार्श्वभूमीवर आम्हाला भाजपसोबत निवडणूक लढायची नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीत सहभाग घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका आमच्या सदस्यांनी घेतली. त्यांच्या या भावनांचा विचार करून आम्ही त्यांच्या भूमिकेला सहमती दर्शवत सदस्यांच्या सूचनेनुसार आजच्या जिल्हा परिषदेतील सभापती निवडीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शेतकरी संघटना, काँग्रेस आणि अपक्ष सदस्यांनी बहिष्कार टाकला, तसेच काळ्या फिती लावून सर्व सदस्य सभागृहात उपस्थित राहिले. सभागृहात सदस्यांनी याबाबत जाहीर निषेध नोंदवला.''.जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे, याविषयी आपल्याला काही माहिती आहे का, या प्रश्नावर देसाई म्हणाले, ''शक्तिपीठ महामार्ग जिल्ह्यातून जातोय, हे वृत्तपत्रातून समजले. इतर कोणत्याही विभागाने माहिती मला दिली नाही.''