अॅथलेटिक फिटनेस अजिंक्यपद स्पर्धेत सातारचा शिव यादव देशात प्रथम

सातारा : राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या ॲथलेटिक फिटनेस चॅम्पियनशिप या ऑनलाईन ओपन स्पर्धेमध्ये साताऱ्यातील शिव यादव यांनी भारत देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. शिव यास या 75 हजार रुपये रोख व प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. श्री. शिव यांचा सत्कार जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आला. सध्या देशात कोरोनासंकट असल्याने मैदानी क्रिडास्पर्धा ठप्प झालेल्या आहेत. यामुळे एक्स्ट्रा लिव्हिंग आयोजित अॅथलेटिक फिटनेसने संपूर्ण भारतात ओपन स्वरूपात ऑनलाईन अॅथलेटिक्स फिटनेस चॅम्पियनशिप ही स्पर्धा राबविली होती. या स्पर्धेमध्ये सुमारे 2500 स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. या स्पर्धेतील सर्व कॅटेगिरीमध्ये शिव यादव यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला. या स्पर्धेचा निकाल क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकताच जाहीर केला. यामध्ये शिव यादव यांनी प्रथम, साजन अग्रवाल यांनी द्वितीय तर परदेशी तमनग यांनी तृतीय क्रमांक पटकाविला आहे. या यशाबद्दल शिव यादव यांचा सन्मान जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या हस्ते व जिल्हा क्रीडा अधिकारी युवराज नाईक, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी सचिन जाधव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या यशाबद्दल शिव याचे जिल्हा परिषदेचे माजी सद्सय संदीप शिंदे, उद्योजक जयंत शिवदे, आयर्न मॅन डॉ.सुधीर पवार, सत्यजीत जगदधने, अनिरुद्ध पोतेकर, डॉ.अमोल पवार, विशाल दबडे, संदीप माने, रियाज नदाफ, अमोल चीवलकर, नितीन थोरात आदींनी अभिनंदन केले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Shiv Yadav from Satara has bagged the number one spot in the Athletic Fitness Championship in India