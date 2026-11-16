Shivneri Sugars : सातारा जिल्ह्यात ऊसदराची कोंडी अखेर फुटली; शिवनेरी शुगर्सने ३९०० रुपये पहिली उचल जाहीर करताच स्वाभिमानीचे आंदोलन पाच दिवस स्थगित

कऱ्हाड : सातारा जिल्ह्यातील ऊसदराची कोंडी जयपूर (ता. कोरेगाव) येथील शिवनेरी शुगर्सने ३९०० रुपये दर जाहीर करुन आज फोडली. शेतकरी संघटनांच्या रेट्यांमुळे जाहीर झालेल्या ऊसदराने आंदोलनाला यश आले आहे. शिवनेरी शुगर्सनंतर आता जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांच्या ऊसदराकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बळीराजा व अन्य संघटनांनी खर्डा-भाकरी खावुन आंदोलन केले तर कऱ्हाडला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ऊसदर पत्रकाची होळी करुन निषेध नोंदवला. सह्याद्री, जयवंत शुगर्स कारखाना परिसरातील इंदोली फाटा, खराडे फाटा येथेही आंदोलन करण्यात आले. शिवनेरी शुगर्सच्या निर्णयाने पाच दिवस आंदोलन स्थगीत करण्यात आल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जाहीर केले आहे. .कोल्हापूर पॅटर्नप्रमाणे एकरकमी ३९०० अधिक १०० रुपये आणि साखरेचे दर वाढल्यावर आणखी २०० रुपये ऊसदर मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी, बळीराजा, शेतकरी संघटनांनी आंदोलन लावुन धरले होते. अनेक ठिकाणी ऊसाची वाहतुक रोखणे, आंदोलन करुन ऊसदर देण्यासाठी आग्रह धरण्यात आला होता. दरम्यान मध्यंतरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांकडुन ३८०० रुपये पहिल्या उचल देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासंदर्भातील पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्यावर त्यांनी त्याची होळी करुन आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान ऊसदराची तीव्रता वाढल्याने साखर कारखान्यांच्या ऊसगाळपावर परिणाम होवु लागला होता. .दरम्यान आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बळीराजा व अन्य शेतकरी संघटनांच्यावतीने संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, दीपक पाटील, महेश जिरंगे, विशाल पुस्तके आदींच्यावतीने खर्डा-भाकरी खाऊन आंदोलन करण्यात आले. कऱ्हाडला बळीराजा शेतकरी संघटनेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ऊस दराच्या पत्रकाची होळी करून निषेध नोंदवुन कोल्हापूर जिल्ह्याप्रमाणे ऊसदर द्यावा अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे युवा अध्यक्ष गणेश शेवाळे, प्रवक्ते मनोज हुबाले,तालुकाध्यक्ष दिगंबर जगताप, आनंदराव पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे मनोज जिरंगे यांनी केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. सह्याद्री, जयवंत शुगर्स कारखाना परिसरातील इंदोली फाटा, खराडे फाटा येथे स्वाभिमानी संघटनेचे उपाध्यक्ष दादासाहेब यादव, कऱ्हाड उत्तरचे अध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही आंदोलन करण्यात आले..दरम्यान आज दुपारनंत शिवनेरी शुगर्सने गळीत हंगाम २०२६-२७ साठी प्रति टन तीन हजार ९०० रुपये पहिली उचल देण्याचे लेखी पत्र स्वाभिमानी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. शेळके यांना शिवनेरी शुगर्सचे संचालक दादासाहेब सूर्यवंशी यांनी दिले. त्या पत्रात २०२६-२७ या गळीत हंगामात गाळपास येणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३,९०० रुपये दर दिला जाईल. जिल्ह्यातील शेजारील इतर साखर कारखाने जो दर देतील, त्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम आणि रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुल्यानुसार (७०:३० सूत्रानुसार) साखर विक्रीचे दर पाहून पुढील दर त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार देण्यास तयार आहोत. आंदोलन स्थगित करून ऊस तोडणी व वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करावे असे म्हंटले आहे. पत्र मिळाल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राजु शेट्टी यांच्याशी चर्चा करुन जिल्ह्यातील सर्व आंदोलन पाच दिवसासाठी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष शेळके यांनी सांगीतले..शिवनेरी शुगर्सने ३,९०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली. त्याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांनीही पुढील पाच दिवसांत पहिली उचल जाहीर करावी. पोलिसांच्या विनंतीला मान देवुन आम्ही पाच दिवस आंदोलन स्थगीत करीत आहोत. पाच दिवसात इतर कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर न केल्यास पुन्हा राजु शेट्टींच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु करणार. :-राजु शेळके सातारा जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.