Karad Crime: 'कऱ्हाडात हॉटेलमध्ये पती- पत्नीस मारहाण'; शेजारील टेबलवर दारू पीत असणाऱ्या तिघांवर गुन्हा दाखल

Violence at Karad Hotel: दारू पीत गाण्यावर हातवारे करणाऱ्या पती-पत्नीस शेजारील टेबलवर दारू पीत असणाऱ्या तिघांनी मारहाण केली. याप्रकरणी जखमीने फिर्याद दिली असल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.
Police register a case after a couple was assaulted by three drunk men at a hotel in Karad.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: महामार्गाकडेच्या गोटे गावच्या हद्दीतील एका बारमध्ये पती- पत्नी दारू पिऊन नाचत असताना मारामारीचा प्रकार घडला. दारू पीत गाण्यावर हातवारे करणाऱ्या पती-पत्नीस शेजारील टेबलवर दारू पीत असणाऱ्या तिघांनी मारहाण केली. याप्रकरणी जखमीने फिर्याद दिली असल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.

Satara
crime
karad
FIR
police case
Alcohol
abuse

