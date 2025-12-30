सातारा

Satara News: सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खांबावर चढून 'शाेले स्टाईल' आंदाेलन; तरुण दीड तास लटकून, धक्कादायक कारण आलं समाेर..

Reason Behind shocking protest at Satara Revealed: साताऱ्यातील ध्वज खांबावर चढलेल्या तरुणाची धक्कादायक कहाणी; प्रशासनाची तातडीने कारवाई
Youth seen atop a pole during a dramatic protest at Satara Collectorate.

Youth seen atop a pole during a dramatic protest at Satara Collectorate.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील राष्ट्रीय सन्मान असलेल्या ध्वजाच्या खांबावर चढून एका तरुणाने तासभर बघ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवला. लोकशाहीच्या खांबांमुळे दुर्लक्ष होत असल्याच्या भूमिकेतूनच त्याने साताऱ्यात झेंड्याच्या खांबाचा आधार घेतल्याची चर्चा बघ्यांकडून सुरू झालेले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Youth
Collector
city
Protest
Collector Office

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com