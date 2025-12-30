Satara News: सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खांबावर चढून 'शाेले स्टाईल' आंदाेलन; तरुण दीड तास लटकून, धक्कादायक कारण आलं समाेर..

सातारा : सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील राष्ट्रीय सन्मान असलेल्या ध्वजाच्या खांबावर चढून एका तरुणाने तासभर बघ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवला. लोकशाहीच्या खांबांमुळे दुर्लक्ष होत असल्याच्या भूमिकेतूनच त्याने साताऱ्यात झेंड्याच्या खांबाचा आधार घेतल्याची चर्चा बघ्यांकडून सुरू झालेले आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?. याबाबत माहिती अशी की, सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय प्रतीक असलेल्या ध्वज उभारणीसाठी बारीक शिडी असलेला लोखंडी खांब उभारण्यात आलेला आहे. या खांबावर सासपडे येथील भरत यादव नावाच्या तरुणाने घरगुती कारण व इतर कारणांमुळे सर्वांचेच लक्ष वेधून घेण्यासाठी शोले स्टाईल पाण्याच्या टाकीवर नव्हे तर झेंड्याच्या खांबावर उभे राहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. यामुळे जिल्हा प्रशासन व प्रसारमाध्यमांमध्ये ही खळबळ माजली. .अनेकांनी विनंती केल्या सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावली. आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे देविदास ताम्हाणे ,उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसोबतच सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या अनेकांनी त्याला मानवता भावनेतून खांबावरून खाली उतरण्यासाठी विनंती केली. परंतु त्याने त्याकडे काही काळासाठी दुर्लक्ष केले. पोलीस यंत्रणेने संयम राखून त्याला खाली उतरवण्यासाठी प्रतीक्षा केली. दुपारी सव्वा बारा वाजता त्याचा खांबावरील हात अवघडला व अश्रू अनावर झाल्यामुळे त्याने आपली व्यथा मांडली व खाली उतरण्याचा निर्णय घेतला. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...या वेळेला त्याला न्याय मिळालाच पाहिजे. असा जयघोष करण्यात आला. या प्रसंगानंतर साताऱ्यातील एका युट्युब चॅनेल च्या पत्रकारांनी अन्यायग्रस्त तोरणाकडे धाव घेऊन त्याचं म्हणणं ऐकण्यासाठी मोबाईल पुढे धरला. परंतु , जिल्हा निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री पाटील यांनी त्या यूट्यूब चॅनलच्या पत्रकार हुसकावून लावले लावले. त्यानंतर गर्दी बाजूला झाली. उपजिल्हाधिकारी श्री पाटील यांनी मायेने त्या अन्यायग्रस्त तरुणाच्या खांद्यावर हात टाकून त्याला आपल्या दालनात घेऊन गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.