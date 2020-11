ग्रॅच्युइटीच्या रकमेसह थकीत वेतन द्या, 'श्रीराम' कामगारांचे आंदोलन अस्त्र

फलटण (जि. सातारा) : श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी ग्रॅच्युइटीसाठी ऐन दिवाळीत उपोषण सुरू केले आहे. फलटण तालुका संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरसिंह निकम यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे. पैसे मिळणार नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे.



श्रीराम सहकारी साखर कारखाना व नीरा व्हॅली अर्कशाळा या दोन्ही संस्थेतून सन 2017 ते 2020 या वर्षात एकूण 60 कामगार सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची कारखान्याकडे व अर्कशाळेकडे अडीच ते तीन कोटी रुपये गॅच्युइटीची रक्कम थकित आहे. त्याचप्रमाणे थकित पगार व रजेचा पगार अशी येणे रक्कम आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार कामगार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित संस्थेने गॅच्युइटीची रक्कम कामगारांना देणे बंधनकारक आहे; परंतु गेली तीन वर्ष कामगारांनी अनेक वेळा हेलपाटे मारूनही कारखान्याने त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम अद्याप दिली नाही. कामगार सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. रणजितसिंहांची घर वापसी; काँग्रेस पक्षात अनेकांचा ओघ वाढला, भाजपलाही हादरा त्याचप्रमाणे त्यांच्या घरातील मुलामुलींच्या शिक्षण, लग्न कार्य, वयोवृद्धांच्या औषध पाण्यासाठी, दैनंदिन गरजेसाठी, तसेच कामगारांनाही स्वत:च्या औषधपाण्यासाठी या रकमेची अत्यंत आवश्‍यकता आहे. असे असताना कारखान्याचे व्यवस्थापन ही रक्कम बुडविण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा कामगारांचा आरोप आहे. गॅच्युइटीची रक्कम, तसेच थकित पगार, रजेचा पगार अशी एकूण अडीच ते तीन कोटी रुपये श्रीराम कारखाना व डिस्टलरीकडे आहेत. या रकमेसाठी कामगारांनी अनेक वेळा कारखान्याकडे व नेतृत्वाकडे हेलपाटे घातले. त्याचप्रमाणे कामगार आयुक्त यांच्याकडेही तक्रार केली; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी कामगारांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलनास सुरुवात केली आहे.



