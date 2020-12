मायणीत सिद्धनाथाची रिंगावन यात्रा स्थगित; देवस्थान समितीचा महत्वपूर्ण निर्णय

मायणी (जि. सातारा) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येथील ग्रामदैवत श्री सिद्धनाथाची रिंगावन यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त व नागरिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यात्रा स्थगित करण्यात आल्याचे विश्वस्त, जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्र गुदगे यांनी जाहीर केले. श्री. गुदगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील श्री सिद्धनाथ मंदिराच्या सभामंडपात यात्रा संबंधाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्या वेळी श्री नाथ मारुती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष विकास देशमुख, सचिव सुधाकर कुबेर, सर्व विश्वस्थ, दादासाहेब कचरे, किरण देशमुख, रणजित माने, विनोद पवार, सुरेश पवार, महेश जाधव, अनिल माळी आदी मान्यवर व नागरिक उपस्थित होते. यात्रा भरविण्यासंबंधाने उपस्थित नागरिक मान्यवर व विश्वस्त यांनी आपापली मते मांडली. त्यानंतर मार्गदर्शन करताना सुरेंद्र गुदगे म्हणाले, "कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक पद्धतीने यात्रा भरवून वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करणे अवघड नाही. मात्र, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यात्रेतील मनोरंजनाचे कार्यक्रम, कुस्त्यांचे जंगी मैदान, यासारखे अन्य कार्यक्रम स्थगित करणे योग्य होईल. धार्मिक कार्यक्रम परंपरेनुसार करण्यात येतील. श्री सिद्धनाथाचा रथोत्सव नेहमीप्रमाणे गाव प्रदक्षिणा घालून साजरा करता येणार नाही. त्यामुळे रथ सजवून तो मंदिराच्या आवारातच उभा करण्यात येईल. तेथेच भाविक, भक्तगण व नागरिक आपापल्या सोयीने रथदर्शन घेतील. कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घ्यायची आहे.'' मुख्यमंत्र्यांचा दौरा कोयनापुत्रांना वरदायिनी ठरणार? दरम्यान, ग्रामपंचायत सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढत सुरेंद्र गुदगे म्हणाले, ""गावाला कोणीही वाली नाही. महिन्याभरात बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्याचे काम पूर्ण करून देण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप ते अपूर्ण आहे. गटार वर आले आणि घरे खाली गेली. नागरिकांना त्रासदायक काम सुरू आहे. त्यावर सर्व जण मूग गिळून गप्प आहेत. रस्ताच नीट नाही, तर रथ गावातून फिरवायचा तरी कसा हा प्रश्न आहे.'' धार्मिक कार्यक्रमात व्यतिरिक्त यात्रेतील अन्य सर्व कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा गुदगे यांनी केली. त्याचे सर्व उपस्थितांनी सहमती दर्शवत स्वागत केले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

