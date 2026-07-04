Motor Accident : मोटार दरीत कोसळून सहा जण जखमी; गुगल मॅपवरून शॉर्टकट घेणं बेतलं जीवावर

पाचगणी - येथील परिसराला आज पावसाने झोडपून काढले आहे. भर पावसात एका घटनेत गुगल मॅपवरील ‘शॉर्टकट’ पर्यटकांच्या जिवावर बेतला. यामध्ये एक मोटार २५ फूट दरीत कोसळली. सकाळी बाराच्या सुमारास वाई- पाचगणी मुख्य मार्गावरून दांडेघर ते गोडवली रस्त्यावर ही घटना घडली. .मुंबईहून आलेले काही पर्यटक गुगल मॅपच्या साहाय्याने पाचगणीकडे जात होते. मॅपने मुख्य रस्ता सोडून दांडेघर- गोडवली अंतर्गत मार्ग दाखवल्याने चालक त्या दिशेने निघाला; परंतु दांडेघर हद्दीतील खिंडीत एका अत्यंत तीव्र आणि धोकादायक वळणावर चढताना मोटार अचानक बंद पडली. त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती उलट्या दिशेने उतारावरून थेट २० ते २५ फूट खोल दरीत कोसळली..सुदैवाने, वनविभागाच्या हद्दीतील एका मोठ्या झाडाला धडकून मोटार अडकली, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. मोटारीत एकूण सात प्रवासी होते, त्यापैकी सहा जण जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच पाचगणीतील एसओएस टीमचे सदस्य रुग्णवाहिकेसह आणि दांडेघरचे स्थानिक ग्रामस्थ तत्काळ घटनास्थळी धावून गेले. त्यांनी अत्यंत कौशल्याने सर्व पर्यटकांना सुखरूप बाहेर काढले..दरम्यान, दिवसभर सुरू असलेल्या संततधारेमुळे पाचगणी शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचले आहे. विशेषतः बस स्थानक परिसराला तळ्याचे स्वरूप आले. पालिका प्रशासनाने पाण्याचा निचरा करावा, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना घाटातून प्रवास करताना आणि दुर्गम भागात जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.