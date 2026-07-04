सातारा

Motor Accident : मोटार दरीत कोसळून सहा जण जखमी; गुगल मॅपवरून शॉर्टकट घेणं बेतलं जीवावर

पाचगणी येथील परिसराला आज पावसाने झोडपून काढले आहे. भर पावसात एका घटनेत गुगल मॅपवरील ‘शॉर्टकट’ पर्यटकांच्या बेतला जिवावर.
Accident

Accident

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचगणी - येथील परिसराला आज पावसाने झोडपून काढले आहे. भर पावसात एका घटनेत गुगल मॅपवरील ‘शॉर्टकट’ पर्यटकांच्या जिवावर बेतला. यामध्ये एक मोटार २५ फूट दरीत कोसळली. सकाळी बाराच्या सुमारास वाई- पाचगणी मुख्य मार्गावरून दांडेघर ते गोडवली रस्त्यावर ही घटना घडली.

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