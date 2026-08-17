Koregaon News : वडिलांची चित्रकला जपतोय मुलगा! बारावीतील अवधूत साकारतोय अनेक मान्यवरांची हुबेहूब पोर्ट्रेट

कोरेगाव - पोलिस उपनिरीक्षक आणि चित्रकार संजय देशमाने यांच्याकडून चित्रकलेची प्रेरणा घेऊन त्यांचा इयत्ता बारावीत शिकत असलेला मुलगा अवधूत देशमाने याने कोणतेही विशेष प्रशिक्षण न घेता सराव व चिकाटीने चित्रकलेची कला जोपासली आहे. त्याने आतापर्यंत अनेक मान्यवरांची रेखाचित्रे तथा पोर्ट्रेट हुबेहूब साकारली आहेत. त्याच्या या कौशल्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..मूळ सायगाव (ता. जावळी) येथील संजय देशमाने हे सातारा पोलिस दलात उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी आजवर पोलिस दलासाठी अनेक चित्रे रेखाटली आहेत. पोलिस दलातील सेवेमुळे ते आपल्या कुटुंबासह साताऱ्यात स्थिरावले आहेत. त्यांच्याकडून चित्रकलेची प्रेरणा घेऊन त्यांचा मुलगा अवधूतही हळूहळू चित्रकार बनू पाहातो आहे..अवधूतचे प्राथमिक शिक्षण हत्तीखाना तथा अण्णासाहेब राजेभोसले प्राथमिक शाळा, तर माध्यमिक शिक्षण अनंत इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले असून, सध्या तो छत्रपती शिवाजी कॉलेजमध्ये इयत्ता बारावीमध्ये शिकत आहे. शालेय स्तरावर त्याने एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षा देऊन ए श्रेणीत यश मिळवले आहे. एलिमेंटरी परीक्षेत त्याला राज्यात चतुर्थ क्रमांक मिळाला होता. कोरोना काळातील लॉकडाउनमध्ये अवधूतला चित्रकलेचा सराव करण्यास अधिक वेळ मिळाला. त्यात त्याने अनेक रेखाचित्रे रेखाटली..कोणतेही औपचारिक चित्रकला प्रशिक्षण न घेता अवधूतने केवळ आपली आवड जोपासताना प्रचंड मेहनत घेऊन अनेक ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय विषयांवरील मान्यवरांची चित्रे तथा पोर्ट्रेट साकारली आहेत. त्यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज ठाकरे, अजित पवार यांच्यासह अनेक मान्यवरांची हुबेहूब रेखाचित्रे रेखाटली आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची साकारलेली चित्रकृती विशेष ठरत असून, ती स्वतः दिल्ली येथे जाऊन मोदीजींना भेट देण्याची त्याची इच्छा आहे. ही चित्रकृती मोदींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अवधूतने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयाशी थेट ई-मेलद्वारे संपर्क साधला आहे. मात्र, अद्याप त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.रेखाचित्रांतील बारकावे, भावमुद्रा, केशरचना आणि व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्ट्ये अचूकपणे कॅनव्हासवर तथा कागदावर उतरविण्याची अवधूतची हातोटी विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. ‘युनेस्को’ने मान्यता दिलेले १२ गड- किल्ल्यांचे रेखाटनही अवधूतने केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व चित्रकृती अवधूतने कॅनव्हासवर तैलरंग वापरून साकारल्या आहेत..निरीक्षणशक्ती, हातातील सफाई व कल्पकतेच्या जोरावर अवधूत देशमाने याने चित्रकलेचे कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण न घेता मान्यवरांची हुबेहूब रेखाचित्रे साकारली आहेत. व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्ट्ये चित्रातून अचूकपणे टिपण्याची त्याची हातोटी विशेष कौतुकास्पद आहे.- विनोद धम, कला शिक्षक, सरस्वती विद्यालय, कोरेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.