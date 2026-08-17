सातारा

Koregaon News : वडिलांची चित्रकला जपतोय मुलगा! बारावीतील अवधूत साकारतोय अनेक मान्यवरांची हुबेहूब पोर्ट्रेट

पोलिस उपनिरीक्षक आणि चित्रकार संजय देशमाने यांच्याकडून चित्रकलेची प्रेरणा घेऊन त्यांचा मुलगा अवधूत देशमाने याने कोणतेही विशेष प्रशिक्षण न घेता सराव व चिकाटीने चित्रकलेची कला जोपासली.
Avdhoot Deshmane

Avdhoot Deshmane

sakal

पांडुरंग बर्गे
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कोरेगाव - पोलिस उपनिरीक्षक आणि चित्रकार संजय देशमाने यांच्याकडून चित्रकलेची प्रेरणा घेऊन त्यांचा इयत्ता बारावीत शिकत असलेला मुलगा अवधूत देशमाने याने कोणतेही विशेष प्रशिक्षण न घेता सराव व चिकाटीने चित्रकलेची कला जोपासली आहे. त्याने आतापर्यंत अनेक मान्यवरांची रेखाचित्रे तथा पोर्ट्रेट हुबेहूब साकारली आहेत. त्याच्या या कौशल्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

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