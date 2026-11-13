Sonia Farande Success Story : वडिलांनी पाहिलेलं 'स्वप्न' लेकीनं केलं पूर्ण! MPSC परीक्षेत बाजी मारत आनेवाडीच्या सोनियाची सहायक नगर रचनाकारपदी निवड, संपूर्ण तालुक्याला अभिमान

आनेवाडी : जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर आनेवाडी गावच्या कन्या सोनिया संजय फरांदे यांनी आपल्या कुटुंबाचे आणि गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत त्यांनी यश संपादन केले असून, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांची सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब, राजपत्रित) या पदावर नियुक्ती केली (Sonia Farande Assistant Town Planner appointment) आहे. त्यांच्या नियुक्तीने आनेवाडी गावासह जावळी तालुक्याच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..याबाबत शासनाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत नियुक्ती आदेश जारी केला आहे. सोनिया फरांदे यांची महाराष्ट्र नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरात क्रमांक ०५१/२०२४ अंतर्गत झालेल्या भरती प्रक्रियेत त्यांची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर शासनाने त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले..या यशाचे सर्वात भावनिक वैशिष्ट्य म्हणजे, सोनिया यांनी आपल्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. मुलीने मोठे अधिकारी व्हावे, स्वतःच्या कर्तृत्वाने समाजात वेगळी ओळख निर्माण करावी, हे त्यांच्या वडिलांचे स्वप्न होते. सोनिया यांनी कठोर परिश्रम, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आहे. त्यामुळे फरांदे कुटुंबासाठी हा क्षण आनंदाचा आणि अभिमानाचा ठरला आहे..Geetanjali Chavan Success Story : सिंधुदुर्गची कन्या चमकली! वडिलांचं छत्र हरपलं, पण जिद्द नाही सोडली; गीतांजलीची सुरक्षा दलात निवड, वाचा प्रेरणादायी कहाणी.विशेष म्हणजे, सोनिया फरांदे या आनेवाडीचे माजी मुख्याध्यापक, आदर्श शिक्षणप्रेमी कै. तानाजी फरांदे गुरुजी यांच्या नात आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या आजोबांचा वारसा आणि वडिलांचे स्वप्न यांची प्रेरणा घेत सोनिया यांनी आपल्या कर्तृत्वाने प्रशासकीय सेवेत मानाचे स्थान मिळवले आहे. त्यांच्या या यशामुळे फरांदे परिवाराच्या तीन पिढ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक परंपरेला नवा सन्मान मिळाला आहे..ग्रामीण भागातील मुलींनीही जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर प्रशासकीय सेवेत उच्च पदे मिळवू शकतात, हे सोनिया यांनी आपल्या यशातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या या निवडीमुळे आनेवाडी गावासह परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. सोनिया फरांदे यांच्या या यशाने परिसरातील अनेक तरुणींसाठी नवी प्रेरणा निर्माण केली आहे..Supriya Katkar Inspirational Story : वयाच्या 6 व्या वर्षी दृष्टी गमावली, पण जिद्द सोडली नाही! NET-SET परीक्षेत यश अन् आता इंग्रजी साहित्यात Ph.D.; सुप्रिया काटकर यांचा थक्क करणारा प्रवास.'वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करू शकले, याचा जास्त आनंद'माझे वडील देखील सहाय्यक नगररचनाकार अधिकारी होते त्यांचे स्वप्न होते, मी मोठे अधिकारी व्हावे आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने एक वेगळी ओळख निर्माण करावी. आज महाराष्ट्र शासनाच्या सहायक नगर रचनाकारपदी माझी निवड झाल्यामुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकले, याचा मला मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटतो. या यशामागे माझ्या आई-वडिलांचे आशीर्वाद, कुटुंबीयांचे सहकार्य आणि माझे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहेत. माझ्या आजोबांचे, कै. तानाजी फरांदे गुरुजी यांचे शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यही माझ्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहिले आहे. माझ्या यशामुळे माझ्या कुटुंबाला आणि गावाला आनंद झाला, हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठे समाधान आहे."-कु. सोनिया संजय फरांदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.