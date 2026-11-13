सातारा

Sonia Farande Success Story : वडिलांनी पाहिलेलं 'स्वप्न' लेकीनं केलं पूर्ण! MPSC परीक्षेत बाजी मारत आनेवाडीच्या सोनियाची सहायक नगर रचनाकारपदी निवड, संपूर्ण तालुक्याला अभिमान

Sonia Farande Appointed as Assistant Town Planner Grade-I : आनेवाडीच्या सोनिया संजय फरांदे यांनी एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवले. महाराष्ट्र शासनाने त्यांची सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-१ राजपत्रित अधिकारीपदी नियुक्ती केली. त्यांनी वडिलांचे स्वप्न साकार केले.
Sonia Farande success story

Sonia Farande success story

esakal

प्रशांत गुजर
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आनेवाडी : जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर आनेवाडी गावच्या कन्या सोनिया संजय फरांदे यांनी आपल्या कुटुंबाचे आणि गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत त्यांनी यश संपादन केले असून, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांची सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब, राजपत्रित) या पदावर नियुक्ती केली (Sonia Farande Assistant Town Planner appointment) आहे. त्यांच्या नियुक्तीने आनेवाडी गावासह जावळी तालुक्याच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

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