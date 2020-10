सोयाबीनला सोन्याचा भाव; दर क्विंटलला चार हजारवर

विंग (जि. सातारा) : सोयाबीन विक्री तेजीत सुरू आहे. सध्या व्यापारी प्रति क्विंटल चार हजारांहून अधिक दराने सोयाबीन खरेदी करताना दिसत आहेत. दरवाढीच्या प्रतीक्षेने घरात ठेवलेल्या सोयाबीनला मात्र आता सोन्याचा भाव मिळणार असल्याने उत्पादकांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. अतिवृष्टीने सोयाबीनला ठिकठिकाणी मोठा फटका बसल्याची चर्चा आहे. नुकसानीचे पंचनामे शासनस्तरावर सुरू आहेत. बाजारपेठेत सोयाबीन खरेदीचा हंगाम मात्र जोरात सुरू आहे. आवक गती मंदावली आहे. आठवड्यापूर्वी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडे प्रति क्विंटलला तीन हजार 400 ते तीन हजार 500 रुपये दर मिळत होता. तोच दर आता चांगल्या प्रतीच्या मालाला प्रति क्विंटलला चार हजार शंभर व त्याहून अधिक मिळू लागला आहे. केवळ आठच दिवसांत 500 ते 600 रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. दररोज किमान 100 रुपयांनी प्रति क्विंटलच्या भावात वाढ सुरू आहे. त्यामुळे दराची तेजी आहे. दरवाढीच्या अपेक्षेने बहुतांशी उत्पादकांनी घरात सोयाबीन ठेवले आहे. त्यांना मात्र चांगले दिवस आले आहेत. दराची तेजी राहिल्यास शिल्लक सोयाबीनला आता सोन्याचा भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अजित पवारांमुळेच सिंचन योजना मार्गी : पालकमंत्री पाटील सोयाबीन बियाणे साठवण्याची गरज पुढील हंगामासाठी सोयाबीन बियाण्याची मोठी कमतरता जाणवण्याची शक्‍यता कृषी तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी घरी पिकवलेले चांगल्या प्रतवारीचे सोयाबीन बियाणे म्हणून साठवून ठेवणे गरजेचे आहे, असे कऱ्हाड तालुका कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

