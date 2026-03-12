Karad News : महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेसंदर्भात महाराष्ट्रातील पैलवानांना क्रीडामंत्र्यांचा शब्द, म्हणाले....

कऱ्हाड - एक राज्य, एक संघटना, एक महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा या मागणीसाठी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील, हिंदकेसरी संतोष वेताळ यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यातील पैलवांनी आज आंदोलन केले.क्रीडामंत्री दतात्रय भरणे यांनी आज संबंधितांशी चर्चा करुन पुढील आठवड्यात त्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्यामुळे ते आंदोलन स्थगीत करण्यात आल्याचे हिंदकेसरी वेताळ यांनी सांगीतले..राज्यात कुस्ती संघटनांमधील वादामुळे वेगवेगळ्या राज्यस्तरीय कुस्ती संघटनांच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी दोन-तीन महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होत असल्याने पैलवानांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.महाराष्ट्राच्या कुस्ती परंपरेचा मानबिंदू असलेली महाराष्ट्र केसरी ही स्पर्धा राज्यस्तरावर एकच घेण्यात यावी. त्याचा विचार करुन एक राज्य, एक संघटना, एक महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा ही भूमिका घेवुन डबल महाराष्ट्र केसरी पाटील, हिंदकेसरी वेताळ यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर पैलवानांनी आज आंदोलन केले..त्याची दखल घेवुन क्रीडामंत्री भरणे यांनी आज संबंधितांना मंत्रालयात बोलावुन त्यांच्याशी चर्चा केली. डबल महाराष्ट्र केसरी पाटील, हिंदकेसरी वेताळ, महाराष्ट्र केसरी विष्णु जोशीलकर, नामदेव मुळे, बापु लोखंडे, दत्तात्रय गायकवाड, अभितीत कटके, विजय पाटील, उपमहाराष्ट्र केसरी मंगलदास बांदल यांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली..त्यामध्ये एक राज्य, एक संघटना, एक महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा घेण्यात यावी. सध्या वेगवेगळ्या संघटना, वेगवेगळ्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होत आहे. हे महाराष्ट्राच्या कुस्ती परंपरेला शोभत नाही. त्याचा विचार करावी अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.त्यावर क्रीडामंत्री भरणे यांनी पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक आयोजीत करण्यात येईले असे आश्वासन दिले. त्यामुळे हे आंदोलन स्थगीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.