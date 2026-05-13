Shivprasad Chimpanti : ...अन् त्याच्या जिद्दीसमोर अपंगत्वही हरलं! बोलता-चालताही येईना, गुण मिळवले ६६ टक्के

खंडाळा - शरीराने साथ दिली नाही... चालता येत नाही, बोलताही येत नाही... मात्र जिद्द आणि इच्छाशक्तीच्या बळावर नायगाव (ता. खंडाळा) येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी शिवप्रसाद चम्पांती याने दहावीच्या परीक्षेत तब्बल ६६ टक्के गुण मिळवत यशाची प्रेरणादायी गाथा लिहिली आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही लेखनिकाची मदत न घेता त्याने स्वतःच्या कर्तृत्वावर हे यश संपादन केले आहे. त्यामुळे त्याचे कौतुक होत आहे..मूळचे ओडिशा राज्यातील चम्पांती कुटुंब रोजगारासाठी नायगावमध्ये स्थायिक झाले. मुलगा शिकला पाहिजे, या निर्धाराने शिवप्रसादची आई दररोज त्याला कधी व्हीलचेअरवर, तर कधी कडेवर घेऊन शाळेत आणत होती. दुपारी स्वतःच्या हाताने त्याला घास भरवण्याची जबाबदारीही ती न चुकता पार पाडत. वडीलही कामातून वेळ काढून मुलाच्या शिक्षणासाठी धावपळ करत होते..शिवप्रसादच्या शिक्षण प्रवासात शाळेतील शिक्षकांनीही माणुसकीची भक्कम साथ दिली. मुख्याध्यापिका संगीता चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आठवीत दत्तात्रय रासकर यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण केली. नववीत दीपाली कुदळे यांनी आईसारखी माया दिली, तर दहावीत गणित शिक्षक विपुल नाईक यांनी त्याच्यासाठी विशेष मेहनत घेतली. विषय शिक्षिका अनुष्का कुलकर्णी यांनीही मार्गदर्शन केले. निरोप समारंभात नाईक यांनी शिवप्रसादला मदत करणाऱ्या मित्रांचा स्वतःच्या खर्चातून 'रायटिंग पॅड' देऊन गौरव केला. त्या क्षणी संपूर्ण सभागृह भावूक झाले होते..शिवप्रसादच्या मित्रांनीही मैत्रीचा आदर्श घालून दिला. सार्थक भिलारे, स्वरूप चौरे, सार्थक ढमाळ, राज जाधव, प्रीतम काकडे, वेदांत कानडे, अथर्व नेवसे, विराज नेवसे, ओम नेवसे, ओम राजेशिर्के, फरहान शेख, रितेश वीर, सिद्धांत वीर आणि लखन राठोड हे मित्र त्याला वर्गातून ने-आण करण्यापासून दैनंदिन कामांपर्यंत सतत मदत करत होते.त्याच्या या जिद्दीने अनेकांना प्रेरणा दिली. आता समाजाने त्याच्या स्वप्नांना बळ देण्याची गरज आहे. या यशाबद्दल गटशिक्षणाधिकारी प्रसाद ढगे, भैरवनाथ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश वाडकर, संचालक, सरपंच, ग्रामस्थांनी शिवप्रसादचे कौतुक केले..अभियंता बनयाचे आहे...'भविष्यात काय बनायचे?' असा प्रश्न शिक्षक दत्तात्रय रासकर यांनी विचारल्यानंतर शिवप्रसादने आत्मविश्वासाने 'मला इंजिनिअर बनायचे आहे!' असे लिहून दाखवले.