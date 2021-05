ढेबेवाडीत स्टेट बँकेच्या जनरेटरला आग; कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानाने टळली मोठी हानी

By

ढेबेवाडी (सातारा) : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (State Bank Of India) ढेबेवाडी शाखेतील जनरेटरला आग लागल्याने जनरेटरचे (Generator) नुकसान झाले. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत अग्निशमन यंत्रणेच्या साह्याने आग विझविल्याने संभाव्य मोठी हानी टळली. या घटनेचा परिणाम बँकेच्या कामकाजावर होवून कामकाज विस्कळीत झाले होते. (State Bank Generator On Fire In Dhebewadi Satara Marathi News)

स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ढेबेवाडी येथील शाखा बसस्थानक चौकातील पाटण रस्त्यालगतच्या इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर कार्यरत आहे. इमारतीच्या आवारात बँकेच्या मालकीचा मोठा जनरेटर बसविलेला आहे. वीजपुरवठा बंद झाल्यावर बँकेचे संपूर्ण कामकाज याच जनरेटरवर चालू असते. दुपारी दोनच्या सुमारास बँकेपासून जवळच पाटण रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विजेच्या खांबावर शॉर्टसर्किट होवून मोठा आवाज झाला आणि काही क्षणातच बँकेच्या जनरेटरमधून मोठ्या प्रमाणात धूर येवू लागला.

हेही वाचा: साहेब.. सगळं काही उद्ध्वस्त झालं, आता तुम्हीच काहीतरी करा; शेतकऱ्यांची खासदारांना आर्त साद

ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनी बँकेत याबाबत माहिती दिल्यावर शाखा व्यवस्थापक सुहास कोळेकर, जगदीश पाटील, प्रशांत यादव, विजय कदम यांनी तिकडे धाव घेतली. बँकेतील वीजपुरवठा बंद करून अग्निशमन यंत्राच्या साह्याने जनरेटरला लागलेली आग नियंत्रणात आणण्यात यश आल्याने संभाव्य मोठी हानी टळल्याचे सांगण्यात आले. जनरेटरमधील यंत्रणा व वायरिंग आगीत जळल्याने मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या घटनेचा परिणाम आज बँकेच्या कामकाजावरही जाणवला. कामकाज विस्कळीत झालेले होते.

State Bank Generator On Fire In Dhebewadi Satara Marathi News