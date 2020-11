बोरगाव पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे नवी मुंबईचा चोरीस गेलेला ट्रक परत

नागठाणे (जि. सातारा) : बोरगाव पोलिसांनी दाखविलेल्या सतर्कतेमुळे खारघर (नवी मुंबई) येथून चोरीस गेलेला ट्रक पुन्हा मूळ मालकाला परत मिळाला. पोलिसांच्या या कामगिरीचे विशेष कौतुक होत आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. सागर वाघ, पोलिस निरीक्षक वर्षा डाळिंबकर, हवालदार मनोहर सुर्वे, राजू शिखरे, विजय साळुंखे, विशाल जाधव, किरण निकम हे भागात गस्त घालत होते. या वेळी नागठाणे (ता. सातारा) येथे महामार्गावर एक आयशर मालट्रक संशयास्पदरित्या उभा असलेला आढळला. पोलिसांनी चालकाकडे कागदपत्रांची चौकशी केली असता चालकाने ती जवळच्या गॅरेजवर ठेवली आहेत, असे सांगितले. कागदपत्रे घेऊन येतो, असे सांगून तो चालक निघून गेला. बराच वेळ होऊनही चालक परत न आल्याने पोलिसांनी संबंधित ट्रक पोलिस ठाण्यात आणला. चोरट्याचा साता-यातील 'रिओ' ने घेतला अचूक वेध या ट्रकच्या केबीनची तपासणी केली असता पोलिसांना इन्फ्रा केमिकल प्रा. लि. कंपनीचे एक चलन सापडले. त्यावरून चौकशी केल्यावर हा ट्रक पाशा उस्मान शेख (रा. साईसदन सोसायटी, सेक्‍टर 19, मुर्बी गाव, खारघर, नवी मुंबई) यांच्या मालकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. तो 12 ऑक्‍टोबरला तेथून चोरीस गेल्याची फिर्याद खारघर पोलिस ठाण्यात दाखल केली असल्याची माहितीही पुढे आली. चोरट्याने ट्रकची नंबरप्लेटही बदलली असल्याचे निष्पन्न झाले. बुधवारी पोलिसांनी मूळ मालकास बोरगाव ठाण्यात बोलावून ट्रक त्याच्या ताब्यात दिला. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: The Stolen Truck Was Recovered From Boragaon Police Satara News