Mayani News : ‘पॅट’मुळे फिरले उन्हाळी सुटीतील नियोजनावर पाणी; परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थी, पालक संतप्त, चाकरमान्यांचा गावाकडे जाण्याला बसला खो

मायणी - शाळांच्या वार्षिक परीक्षांसोबतच पॅट (प्रोग्रेसिव्ह अचिव्हमेंट टेस्ट) परीक्षा लांबल्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांत प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपणाऱ्या परीक्षा यंदा थेट २३ एप्रिलपर्यंत लांबल्याने चाकरमान्यांच्या उन्हाळी सुटीतील नियोजनावर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे यंदा अनेकांनी गावाकडे जाण्याचा बेतच रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..दरवर्षी एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात वार्षिक परीक्षा संपताच शाळकरी मुले मामा, काका, आजी-आजोबा यांच्या गावी सुटीसाठी जातात. त्याचवेळी नोकरी-व्यवसायानिमित्त पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत स्थायिक झालेले चाकरमानेही गावाकडे परततात. आप्तेष्टांच्या भेटीगाठी, यात्रा-जत्रा, शेतीची कामे, घरगुती दुरुस्ती, तसेच सामाजिक कार्यक्रमांत सहभाग असे विविध नियोजन या काळात केले जाते..मात्र, यंदा शिक्षण विभागाने वार्षिक परीक्षेबरोबरच पॅट परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडले आहे. परीक्षा २२ ते २३ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असून, त्यानंतर आठवडाभरात निकाल जाहीर करावा लागणार आहे..परीक्षा लांबल्याने...एका आठवड्यात पेपर तपासणी व निकाल तयार करण्याचा ताणमोठ्या शाळांना निकाल तयार करण्यात अडचणीघाईगडबडीत मूल्यमापनात चुका होण्याची शक्यतावाढत्या उष्णतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नसुटीतील कुटुंबीयांचे नियोजन कोलमडणारविद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल कंटाळा निर्माण होण्याची भीती.परीक्षा संपताच आठवडाभरात निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. त्यासाठी रात्रंदिवस काम करावे लागणार असून, किमान पंधरा दिवसांचा अवधी हवा होता.- विजयराव जाधव, शिक्षकपरीक्षा, निकाल आणि लगेच प्रवेश-ट्यूशनची धावपळ यामुळे यंदा गावाकडे जाणे कठीण झाले आहे.- कल्याण देशमुख, पालक (मुंबई).