Bribery News: पुरवठा निरीक्षक लाचप्रकरणी जाळ्यात ;दहिवडीत ‘लाचलुचपत’ची कारवाई; रेशन दुकानदाराला मागितले पैसे

दहिवडी : स्वस्त धान्य दुकानाचा मासिक कोटा मंजूर करून तो वाढवून देण्यासाठी तीन हजार ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना माण (दहिवडी) तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. मेघराज बाळासाहेब जाधव (वय ३५, रा. वाकेश्वर रोड, वडूज, ता. खटाव, जि. सातारा) असे लाच घेणाऱ्या पुरवठा निरीक्षकाचे नाव असून, तो तहसील कार्यालयात वर्ग-तीन पदावर कार्यरत आहे..तक्रारदार यांच्या स्वस्त धान्य दुकानाचा नोव्हेंबर २०२६ चा मासिक धान्य कोटा मंजूर करून तो वाढवून देण्यासाठी पुरवठा निरीक्षक मेघराज जाधवने तीन हजार ७०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. तडजोडीअंती तीन हजार ५०० रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..त्यानंतर आज २७ ऑक्टोबर रोजी दहिवडी येथे तहसील कार्यालयातील पुरवठा शाखेत सापळा रचून संशयित जाधव याला तक्रारदाराकडून तीन हजार ५०० रुपये लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले. याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिस उपअधीक्षक शैला कोरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार नितीन गोगावले, नीलेश राजपूरे, गणेश ताटे व चालक पोलिस हवालदार अजित कर्णे यांच्या पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली..संपर्काचे आवाहन भ्रष्टाचारासंबंधी काही माहिती किंवा लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार असल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ७०५७५७१०६४ या व्हाॅट्सअॅप क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन एसीबीच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.