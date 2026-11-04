Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद

सातारा : सध्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांची पुणे येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तर, त्यांच्या जागी सूरज गुरव यांची नियुक्ती झाली (Dr. Vaishali Kadukar Transferred to Maharashtra CID Pune) आहे. .श्री. गुरव यांची कोल्हापूर येथून कराडला २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी पोलिस उपअधीक्षक म्हणून बदली झाली. वास्तविक, श्री. गुरव यांची ओळख केवळ २०१९ मध्ये कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या झालेल्या वादावरून राज्याला झाली. त्या गाजलेल्या घटनेनंतर त्यांची कराडमध्ये बदली झाली होती..Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती.कराडचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. अवैध व्यवसाय, गुन्हेगारी कारवाया आणि कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या घटकांवर बडगा उगारत त्यांनी आक्रमकता सिद्ध केली. त्यानंतर त्यांची नागपूर येथे बदली झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या समर्थनार्थ कराडमध्ये मोर्चाही काढण्यात आला होता. त्याचीही राज्यभरात चर्चा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.