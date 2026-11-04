सातारा

Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद

Suraj Gurav latest police transfer Maharashtra : सूरज गुरव यांची साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. डॉ. वैशाली कडुकर यांची पुण्यातील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात अधीक्षकपदी बदली झाली आहे.
Who is Suraj Gurav appointed in Satara?

Who is Suraj Gurav appointed in Satara?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सध्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांची पुणे येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तर, त्यांच्या जागी सूरज गुरव यांची नियुक्ती झाली (Dr. Vaishali Kadukar Transferred to Maharashtra CID Pune) आहे.

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karad
Hasan Mushrif
CID
Satara Police Department
Transfers

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