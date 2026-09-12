सातारा

Koyna Dam Bridge Update : छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावरील बहुचर्चित आहिर-तापोळा केबल स्टे ब्रिज कधी खुला होणार? 95 टक्के काम पूर्ण, T & T कंपनीनं काय सांगितलं?

Tapola-Ahir Cable-Stayed Bridge Work 95% Complete : कोयना जलाशयातील तापोळा-आहिर केबल स्टे ब्रीजचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गणेशोत्सवामुळे १३ ते २० सप्टेंबरदरम्यान पूल तात्पुरता वाहतुकीसाठी खुला राहणार आहे.
Tapola-Ahir Cable-Stayed Bridge

Tapola-Ahir Cable-Stayed Bridge

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कास : कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयातील नदीपात्रात तापोळा- आहिरदरम्यान उभारलेल्या अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रीजचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले (Tapola-Ahir Bridge) आहे. पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला नसला, तरी गणेशोत्सव काळात लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन रविवारपासून (ता. १३) २० सप्टेंबरपर्यंतच हा पूल खुला राहील, असे कंपनीने सांगितले आहे.

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