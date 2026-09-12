Koyna Dam Bridge Update : छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावरील बहुचर्चित आहिर-तापोळा केबल स्टे ब्रिज कधी खुला होणार? 95 टक्के काम पूर्ण, T & T कंपनीनं काय सांगितलं?

कास : कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयातील नदीपात्रात तापोळा- आहिरदरम्यान उभारलेल्या अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रीजचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले (Tapola-Ahir Bridge) आहे. पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला नसला, तरी गणेशोत्सव काळात लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन रविवारपासून (ता. १३) २० सप्टेंबरपर्यंतच हा पूल खुला राहील, असे कंपनीने सांगितले आहे. .त्यानिमित्ताने या पुलावरून प्रवास करताना नागरिकाषंच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही नियम केले असून, त्याचे पालन करावे, असे आवाहन महाबळेश्वर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आकाश पाटील व तापोळ्याचे सरपंच सरपंच रमेश धनवडे यांनी केले..पुलाचे काम सुरू असल्याने अधिकृतरीत्या वाहतुकीसाठी परवानगी देता येत नाही. मात्र, गणेशोत्सवामुळे लोकांच्या सोयीसाठी ही तात्पुरती परवानगी दिली आहे. पुलावरून वाहने जात असताना काम चालू असल्याने तार, खिळा लोखंड लागून गाडी पंक्चर झाल्यास कंपनी जबाबदार नाही. काम चालू असल्यामुळे वाहने चालवताना कामगारांना कोणतीही इजा होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी. काही वेळ थांबावे लागल्यास थांबून प्रवास करावा लागेल. कामगारांना सहकार्य करावे, कोणीही कामगारांसोबत वाद करू नयेत, असेही आवाहन कंपनीतर्फे करण्यात आले आहे..Madhuri Elephant Returns : तब्बल 400 दिवसांनंतर 'माधुरी' परतली! मध्यरात्री 12.40 वाजता 1160 किमीचा प्रवास करून पोहोचली नांदणीत; उपस्थितांना आनंदाश्रू अनावर.केवळ दिवसा वाहतूक...पुलाचे काम टी ॲण्ड टी कंपनीमार्फत सुरू असून, कंपनीसोबत झालेल्या चर्चेनुसारच गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारपासून (ता. १३) सकाळी आठ ते रात्री नऊ वाजेपर्यंतच पूलावरून वाहतूक सुरू राहणार आहे. रात्रीच्या वेळी वाहतूक बंद राहील. रात्री नऊ ते सकाळी आठ या वेळात पूल वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद राहणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.