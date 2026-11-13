सातारा

Tapola and Bamnoli Tourism : महाराष्ट्राचे 'मिनी काश्मीर' पर्यटकांनी हाऊसफुल्ल! सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी तापोळा अन् बामणोलीत गर्दी, वासोटा किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी झुंबड

Tapola tourism during Diwali holidays 2026 : दिवाळी सुट्ट्यांमुळे तापोळा-बामणोली परिसर पर्यटकांनी गजबजला आहे. कोयना जलाशयात बोटिंग, वासोटा किल्ला ट्रेकिंगचा आनंद पर्यटक घेत आहेत.
Tapola tourism during Diwali holidays 2026

Tapola tourism during Diwali holidays 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अर्चना पवार

कास (जि. सातारा) : दिवाळी सुट्ट्या तसेच अल्हाददायक वातावरण, थंडीत झालेली वाढ यामुळे सह्याद्रीच्या कुशीतील कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागराच्या काठावर वसलेल्या मिनी काश्मीर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तापोळा व बामणोली परिसरात पर्यटकांची गर्दी दिसत (Bamnoli tourist places in Satara district) आहे.

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