Tapola and Bamnoli Tourism : महाराष्ट्राचे 'मिनी काश्मीर' पर्यटकांनी हाऊसफुल्ल! सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी तापोळा अन् बामणोलीत गर्दी, वासोटा किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी झुंबड

-अर्चना पवार कास (जि. सातारा) : दिवाळी सुट्ट्या तसेच अल्हाददायक वातावरण, थंडीत झालेली वाढ यामुळे सह्याद्रीच्या कुशीतील कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागराच्या काठावर वसलेल्या मिनी काश्मीर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तापोळा व बामणोली परिसरात पर्यटकांची गर्दी दिसत (Bamnoli tourist places in Satara district) आहे. .तापोळा येथे विविध बोटिंगचे पर्याय उपलब्ध असून स्पीड बोट, लॉन्च, पायडंल बोट आदी मधून कोयना जलाशयातून बोटिंगचा आनंद पर्यटक लुटत आहेत. त्याचबरोबर बामणोली परिसरातून ऐतिहासिक वासोटा किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी जाणारे हजारो पर्यटक गर्दी करत आहेत..सलग सुट्ट्यांचा मुहूर्त यामुळे या परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळाली असून हॉटेल्स, कृषी पर्यटन केंद्र, रिसॉर्ट्स फुल्ल होत आहेत. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर यावर्षी कोयना जलाशयातील पाण्याची पातळी कमालीची घटली असून बोटिंगचा आनंद घेण्यासाठी सध्यातरी पुरेसे पाणी उपलब्ध असले तरी याच गतीने पाणी कमी होत गेल्यास महिना दोन महिन्यात पाण्याअभावी येथील पर्यटनाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे..दीपावली सुट्ट्यांमुळे तापोळा परिसरात पर्यटकांची संख्या वाढली असून हाॅटेल, कृषी पर्यटन केंद्र व रिसाॅर्टला राहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे. पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.-विठ्ठल धनावडे, निसर्ग ॲग्रो टुरिझम, तापोळा.वासोटा किल्ला ट्रेकिंगसाठी हा मौसम उत्कृष्ट असून थंडीत वाढ होत असल्याने किल्ल्यावर जाण्यासाठी पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. भैरवनाथ बोट क्लबच्या माध्यमातून वासोट्याला जाण्यासाठी बोटिंगची व्यवस्था केली जात आहे.-धनाजी सकपाळ, अध्यक्ष भैरवनाथ बोट क्लब, बामणोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.